Бога покинет Сассуоло

Полузащитник Сассуоло Жереми Бога рассказал о своем будущем в итальянском клубе и предположил куда может перейти.

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Бога отметил, что переговоры с Сассуоло о продлении контракта не увенчались успехом. Поэтому футболист покинет клуб летом.

С января мы вели переговоры с руководством о продлении контракта, но не пришли к консенсусу. Поэтому было принято совместное решение, что летом я уйду. Хочу сделать шаг вперед. После трех лет в клубе это самый удачный момент,

– сказал Бога.

24-летний француз ивуарийского происхождения заявил, что готов пойти за Де Дзерби. В то же время Бога не готов переходить в любой клуб.

"Если будет возможность пойти куда-то вслед за Роберто Де Дзерби, то почему бы и нет? Но это не значит, что я пойду куда угодно. Посмотрим, где он окажется. Ничего не исключаю", – резюмировал Бога.