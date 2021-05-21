Бога покинет Сассуоло
Полузащитник Сассуоло Жереми Бога рассказал о своем будущем в итальянском клубе и предположил куда может перейти.
К слову Шахтер готов потратить 50 миллионов евро на футболиста сборной Италии
Бога отметил, что переговоры с Сассуоло о продлении контракта не увенчались успехом. Поэтому футболист покинет клуб летом.
С января мы вели переговоры с руководством о продлении контракта, но не пришли к консенсусу. Поэтому было принято совместное решение, что летом я уйду. Хочу сделать шаг вперед. После трех лет в клубе это самый удачный момент,
– сказал Бога.
24-летний француз ивуарийского происхождения заявил, что готов пойти за Де Дзерби. В то же время Бога не готов переходить в любой клуб.
"Если будет возможность пойти куда-то вслед за Роберто Де Дзерби, то почему бы и нет? Но это не значит, что я пойду куда угодно. Посмотрим, где он окажется. Ничего не исключаю", – резюмировал Бога.
- Ранее сообщалось, что Де Дзерби хочет переманить в свой следующий клуб нескольких игроков Сассуоло, включая Бога.
- Шахтер якобы был готов удовлетворить просьбу тренера. Портал Transfermarkt оценивает Бога в 22 миллиона евро. Контракт воспитанника Челси с Сассуоло действует до 2022 года.
- В сезоне-2020/2021 он отыграл 27 матчей. В его активе 4 гола и 2 ассиста.