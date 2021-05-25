За інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, асистентами Де Дзербі стануть Давіде Поссанціні, Марко Маркаттільї і Вінченцо Тереза. Всі вони працювали з ним у Сассуоло.

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41-річний фахівець вже прибув до Києва. Його офіційне представлення в якості головного тренера "гірників" очікується у середу, 26 травня.

Коротко про Де Дзербі в Шахтарі