За інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, асистентами Де Дзербі стануть Давіде Поссанціні, Марко Маркаттільї і Вінченцо Тереза. Всі вони працювали з ним у Сассуоло.
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41-річний фахівець вже прибув до Києва. Його офіційне представлення в якості головного тренера "гірників" очікується у середу, 26 травня.
Коротко про Де Дзербі в Шахтарі
- Навесні 2021 року з'явилась перша інформація, що Шахтар зацікавлений у запрошенні 41-річного італійського спеціаліста.
- Ще раніше італійські ЗМІ повідомляли, що наставник підписав 2-річний контракт із донеччанами. Із тренером в клуб УПЛ можуть перейти відразу декілька футболістів Сассуоло.
- У різний час повідомлялося, що Де Дзербі хоче бачити в своїй новій команді Андреа Консільї, Влада Кірікеша, Марлона, Жеремі Бога, Мануеля Локателлі і Філіпа Джурічича.