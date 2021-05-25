По информации итальянского журналиста Николо Скири, ассистентами Де Дзерби станут Давиде Поссанцини, Марко Маркаттильи и Винченцо Тереза. Все они работали с ним в Сассуоло.
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41-летний специалист уже прибыл в Киев. Его официальное представление в качестве главного тренера "горняков" ожидается в среду, 26 мая.
Коротко о Де Дзерби в Шахтере
- Весной 2021 года появилась первая информация, что Шахтер заинтересован в приглашении 41-летнего итальянского специалиста.
- Еще ранее итальянские СМИ сообщали, что наставник подписал 2-летний контракт с дончанами. С тренером в клуб УПЛ могут перейти сразу несколько футболистов Сассуоло.
- В разное время сообщалось, что Де Дзерби хочет видеть в своей новой команде Андреа Консильи, Влада Кирикеша, Марлона, Жереми Бога, Мануэля Локателли и Филиппа Джуричича.