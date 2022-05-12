Кто такая Свитолина, она никто, – глава Федерации тенниса России унизил первую ракетку Украины

Элина Свитолина активно выступает за санкции для "коллег по цеху" из России и Белоруссии. Лучшая теннисистка Украины получила ответ от президента Федерации тенниса страны-агрессора Шамиля Тарпищева.

Шармищев: Бессмысленно вообще реагировать

Первая ракетка Украины призвала российских и белорусских теннисистов открыто высказать свою позицию по поводу агрессии их стран в сторону Украины. По информации Metaratings, российская сторона не стала долго молчать и ответила Элине Свитолиной

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Президент Федерации тенниса России Шарпищев унизил украинку, которая борется за санкции для своих коллег по цеху.

Не нужно обращать внимание, это не только мое мнение, но и юристов тоже. Потому что от любого высказывания нас могут снять с соревнований. Сейчас мы играем, у нас все в порядке. Бессмысленно вообще реагировать. Кто такая Свитолина? Никто вообще?,

– ответил Шармищев.

Что сказала Свитолина в сторону россиян и белорусов

Лучшая теннисистка Украины хочет услышать позицию своих коллег по корту, продолжающих молчать.

Такая нейтральная позиция наталкивает на то, что российские и белорусские теннисисты поддерживают безумные действия Владимира Путина в сторону соседней Украины. "Русский мир" принес в наше государство геноцид мирного населения и разрушение украинских городов.

Каждый русский или белорусский спортсмен должен высказать свою позицию, чтобы мы знали, что у нас нет плохих людей,

– цитирует слова Свитолиной Eurosport.

Патриотическая и активно позиция Светолиной