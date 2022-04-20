Украинцы обратились к мировому теннисному сообществу

На страницах в социальных сетях Элины Светолиной, Марты Костюк, Сергея Стаховского и других наших теннисистов было опубликовано одинаковое заявление. Известные украинские спортсмены обратились к мировому теннисному сообществу.

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Спортсмены отметили, что украинский народ столкнулся с российской агрессией и невероятно страдает от действий путинской орды. Небольшой процент российских и белорусских теннисистов неоднозначно прокомментировали войну в Украине, а большинство вообще не упомянуло о ней и слова.

Поэтому украинцы требуют дисквалификации теннисистов, которые продолжают молчать. Наши атлеты предлагают WTA, ATP и ITF допускать к соревнованиям только спортсменов, осуждающих режим Путина и Лукашенко.

Полное обращение теннисистов

Уважаемое теннисное сообщество!



Джинетта Саган как-то сказала: "Тишина перед правосудием – это соучастие с угнетателем".



24 февраля 2022 года Россия при поддержке Белоруссии напала на Украину. Сейчас в нашей стране, в нашем доме война. Украинцы вынуждены покинуть свои дома, бороться за собственную жизнь и жизнь своих соотечественников.



Уже более 50 дней российские войска, используя территорию Белоруссии, бомбят наши города и убивают мирных жителей. Миллионы людей остались без крова, миллионы детей знают теперь, что такое взрывы, что такое страх и что такое смерть. И все это происходит сегодня в центре Европы.



Как спортсмены мы несем огромную ответственность перед обществом. Наши сообщения читают миллионы людей и формируют свое отношение к сложившейся ситуации. Молчать во время войны, особенно тем, кто является лакмусовой бумажкой в ​​обществе, невыносимо, поскольку она ведет к продолжению убийств на нашей Родине.



Мы видели, что некоторые игроки России и Белоруссии неоднозначно высказывались по поводу какой-то войны, но до сих пор ни один представитель этих государств не высказался о войне, развязанной Россией и Белоруссией на территории Украины.



Мы требуем от WTA, ATP и ITF, чтобы игроки, представители России и Белоруссии публично и четко дали свой ответ на следующие вопросы:



1. Поддерживаете ли вы вторжение России и Белоруссии на территорию Украины и вследствие этого начатую этими странами войну?

2. Поддерживаете ли вы военную деятельность России и Белоруссии в Украине?

3. Поддерживаете ли вы режимы Путина и Лукашенко?