Глава компании Top Five Management Стефан Гуров сообщил, что на данный момент уже восемь молодых игроков обратились за помощью и им будут помогать разместиться в странах, где есть возможность, в частности, продолжать тренировочный процесс. В первую очередь, это Словакия и Франция.

К слову Ястремская перечислит все свои призовые на помощь украинской армии

"У нас большая база теннисных клубов и академий в странах которые готовы помочь украинцам, вынужденным бежать от ужасов войны. Мы помогаем уже сейчас восьмерым игрокам и запросы продолжают поступать.

"Сегодня, после окончания финального матча Даяны Ястремской в Лионе у меня был разговор с Президентом федерации тенниса Франции Жилем Морретоном и у нас есть договоренность о том, что два игрока получат возможность тренироваться в Париже в Национальном теннисном центре. Французская федерация совместно с UNICEF (Детский фонд ООН) сейчас готовят фонд помощи для украинцев и в этом направлении также проделана большая работа", – сказал он.

Свитолина передает призовые для нужд армии

Ранее Свитолина сообщила, что будет перечислять все заработанные призовые на нужды украинской армии. На минувшей неделе Элина дошла до 1/4 финала турнира в Монтеррее.

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