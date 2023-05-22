Глупость или просто бизнес: что стоит за скандальным видео игроков Барселоны с благодарностью россиянам

Испанская Барселона попала в грандиозный скандал с благодарностью российским болельщикам. Как отреагировали на инцидент украинские клубы и при чем здесь Ла Лига, читайте на нашем материале.

Испания – является одним из союзников Украины в противостоянии российской агрессии. Футбольное сообщество европейского государства тоже не стоит в стороне от трагедии украинского народа. Испанская Ла Лига проводит благотворительные акции и транслирует поединки чемпионата с украинским флагом. А президент Барселоны Жоан Лапорта публично выразил поддержку и солидарность украинцам, борющихся с русским нашествием Однако это только одна сторона медали, пишет 24 Канал.

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Недавно игроки Барселоны попали в скандал, открывший более глубокие проблемы испанского футбола

Футболисты Барселоны поблагодарили россиян

Два защитника 27-кратного чемпиона Испании Алехандро Бальде и Серджи Роберто записали ролик, в котором поблагодарили российских болельщиков за их поддержку и заверили о скорой встрече. Футболисты ни слова не обмолвились об агрессии России, будто ничего не случилось. Видео появилось в инстаграмме транслятора матчей испанской Ла Лиги в стране-оккупанта Okko.

Дорогие болельщики из России! Спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы тоже часть этой победы! Надеюсь, что вместе мы выигрываем еще много титулов!

– сказал Роберто.

Серджи Роберто благодарит россиян / скриншот с видео

Попытки усидеть на двух стульях

Такая циничная поддержка агрессора не осталась без внимания украинцев. На позорное поведение игроков Барселоны отреагировал комментатор Виталий Кравченко. Во время эфира матча Ла Лиги Барселона – Реал Сосьедад он обратился на испанском языке к "сине-гранатовым".

"Позор Барселоне, Алехандро Бальде и Серджи Роберто за этот поступок. Мы видим поддержку всей Испании – оружием, словами, гуманитарной помощью и безгранично благодарны за нее. И да, мы видели видео, где президент Барселоны Жоан Лапорта обращается к украинцам со словами поддержки.

Но обращение Бальде и Роберто к российским фанатам – попытка усидеть на двух стульях. И мы это осуждаем. Сегодня я видел, как фан-сообщество Барселоны, одного из самых популярных клубов среди украинских болельщиков – рушится на глазах. Это вина исключительно Барселоны. Извините за мой акцент и произношение", – сказал Кравченко.

Реакция украинских клубов на скандальное видео

Украинские клубы продемонстрировали единство и осудили заигрывание игроков Барселоны с агрессором. Киевское Динамо порекомендовало Барселоне перебраться поближе к своим фанатам и заявиться в чемпионат страны-террористки.

Мы искренне рекомендуем игрокам ФК Барселона переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России,

– написали в инстаграмме Динамо Киев.

Донецкий Шахтер опубликовал фото раненых украинских бойцов, проходящих реабилитацию в Барселоне, и напомнил о преступлениях России.

Украинские военные / инстаграмм Шахтера

Пока наши военные проходят курс реабилитации в Барселоне, игроки Барселоны записывают видеообращение к болельщикам страны, которая прямо сейчас убивает украинцев, убивает детей, уничтожает наши города. Ни ни одна победа, ни сотни тысяч проданных футболок не стоят человеческой жизни,

– говорится в инстаграмме Шахтера.

Флэшмоб грандов поддержали другие украинские клубы. В частности, черниговская Десна, которая из-за военной агрессии России потеряла стадион и не может играть в чемпионате Украины, тоже прокомментировала видео игроков Барсы.

Разрушенный россиянами стадион Десны / facebook.com/desnafc

Ждем Барселону в Черниговской области! Из нашего города очень удобно приветствовать болельщиков страны-террориста под звуки воздушной тревоги и грохот ракетных разрывов. У вас будет возможность посмотреть в глаза тысячам семей, потерявших свои дома, своих родных и близких. А свой следующий домашний матч предлагаем сыграть на нашем стадионе, ваши друзья оккупанты как раз "подготовили" его для игры,

– говорится в заявлении клуба на странице Facebook.

Кто стоит за скандалом с игроками Барсы

Видео благодарности террористам раскрыло еще одну проблему европейского футбола – когда попытки заработать деньги перевешивают моральные ценности.

Спортивный комментатор Виталий Волочай разложил по полочкам кринжевое видео игроков Барсы. Дело в том, что Ла Лига транслируется на множество стран, в том числе в государстве-агрессоре. Для каждой страны футболисты с чемпионата Испании записывают видео со словами благодарности болельщикам. Таким образом, Бальде и Роберто выпала "честь" поздравить террористов.

"Каждая лига, когда продает права на трансляции, пытается заработать как можно больше денег.

Поэтому права всегда продаются пакетом с разными надбавками. К примеру, это может быть возможность взять интервью у некоторых игроков, аккредитации на стадионы для журналистов транслятора, возможность включения со стадиона, видеоролики, обзоры тура и другие вещи.

Довольно часто разные лиги делают контент для каких-то стран, поэтому вы могли видеть ролики с игроками разных лиг. Это обязательство, которое лига накладывает на игроков.

Такое же обязательство лиги обычно накладывают на игроков команды чемпиона, которые должны на камеру поблагодарить сотни стран, где их транслируют, каждому игроку выпадает по 5-6 стран, приезжают операторы из Ла Лиги, и снимают условного Ансу Фати, который благодарит фанатов из Перу. Гвинее, Малайзии, Дании и Колумбии.

Бальде и Роберто не повезло. Им выпала террористическая страна.

Я ни в коем случае не оправдываю игроков. Они два футболиста, обычно редко совпадающие с высокими интеллектуальными способностями, но ну они же играют с Левандовским. И интернет вероятно читают, и имели полное право отказаться", – написал Проволочный в сообщении телеграмм-канала Профессиональный фанат футбола.

Таким образом именно маркетинговый отдел Ла Лиги стоит за роликом игроков Барселоны.

"Это идея, концепция и реализация Ла Лиги. Ла Лиги, которая получает кучу бабла от полугосударственной платформы ОККО из России, огромную кучу бабла. От Ла Лиги, которая без проблем продает рекламу на щитах стадионов не одной, а трем разным букмекерским конторам и валит этот сигнал на всю Восточную Европу.Ла Лиге, которая и не думала выходить с этого рынка, как это сделала АПЛ.

Зато украинский флажок у результата матча повесили. Вы или крестик снимите, или трусы наденьте. Клоуны", – резюмировал Волочай.

Комментарий Роберта Левандовского

Тоже фактически подтвердил звездный нападающий "сине-гранатовых" Роберт Левандовский. Форвард узнал подробности инцидента у руководства клуба, которое отрицало свою вину, переведя ее на Ла Лигу.

Об этой записи я узнал спустя некоторое время и, мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил клуб об этой ситуации и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ, обладающее правами на трансляцию Ла Лиги. В таких ситуациях ты часто даже не знаешь, с кем разговариваешь. Это, конечно, не объяснение, потому что явно о чем-то не позаботились – и в результате получилось очень плохо. В то же время, насколько мне известно, клуб собирается принять какие-то меры в ответ на эту ситуацию,

– сказал Левандовский.

Это не единственный прокол организаторов чемпионата Испании. Во время трансляции матчей Ла Лиги на территорию России и Белоруссии сигнал подается без флага Украины.

Трансляция матча Барселона – Реал Сосьедад с флагом Украины / скриншот

Трансляция матча Барселона – Реал Сосьедад для зрителей из России / скриншот

Такая попытка усидеть на двух стульях совсем не подходит одной из лучших лиг Европы. Публично Ла Лига поддерживает Украину, а когда речь идет о деньгах – тихонько продают свой продукт странам-агрессорам.