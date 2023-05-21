Роберт Левандовски поделился своими впечатлениями от скандального видео игроков Барселоны. Поляк анонсировал наказание со стороны каталонского клуба.

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Не слаженные действия команды

Звездный нападающий "сине-гранатовых" шокирован поведением своих партнеров по команде. Левандовский попытался узнать некоторые детали инцидента у руководства Барселоны. Капитан сборной Польши с одной стороны попытался защититься за провинившихся игроков, однако он вовсе не поддерживает их неумный поступок. Левандовский отметил, что каталонский коллектив не собирается просто так покидать данную ситуацию.

Об этой записи я узнал спустя некоторое время и, мягко говоря, был очень удивлен. Я спросил клуб об этой ситуации и знаю, что это была не официальная позиция, а заявление во время встречи со СМИ, обладающее правами на трансляцию Ла Лиги. В таких ситуациях ты часто даже не знаешь, с кем разговариваешь. Это, конечно, не объяснение, потому что явно о чем-то не позаботились – и в результате получилось очень плохо. В то же время, насколько мне известно, клуб собирается принять какие-то меры в ответ на эту ситуацию,

– сказал Левандовский.

Скандал вокруг чемпиона Испании