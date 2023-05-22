Новый расовый скандал возник во время матча Ла Лиги, в котором Реал потерпел поражение на выезде от Валенсии (0:1). В поединке бразильский вингер "сливочных" Винисиус Жуниор получал расовые оскорбления, раздававшиеся с трибун.

Читайте также Едва не избили чемпионов на поле: фанаты соперника сорвали празднование Барселоны - видео

Винисиус Жуниор: Чемпионат Ла Лиги принадлежит расистам

Бразилец указал арбитру на оскорблявших его болельщиков, что привело к остановке матча на 10 минут. Однако когда игра возобновилась, выкрии болельщиков продолжились. В компенсированное время Винисиус Жуниор вступил в ссору с игроками Валенсии, за что получил красную карточку от арбитра.

После поединка бразильский вингер опубликовал пост, в котором обвинил Ла Лигу в попустительстве расизма.

"Это случилось не в первый раз, не во второй раз и не в третий раз. Расизм – это норма в Ла Лиге. Лига считает, что это нормально. Федерация – тоже, а это поощряет оппонентов. Мне досадно.

Чемпионат, принадлежавший в свое время Роналдиньо, Роналдо, Роналду и Месси – сегодня принадлежит расистам. Прекрасная нация, которая приняла меня и которую я люблю, но согласилась быть примером расистской страны в мире. Мне досадно за испанцев, которые не согласны с этим, но сегодня в Бразилии знают Испанию как страну расистов.

К сожалению, это случается каждую неделю, у меня нет защиты. Это так. Но я сильный и пойду против расистов до конца", – написал бразилец в Twitter.

Реакция Анчелотти и президента Бразилии

Главный тренер "королевского клуба" Карло Анчелотти поддержал своего футболиста.

"В этой лиге есть проблемы с расизмом, нельзя кричать в адрес Винисиуса, называя его "обезьяной". Матч нужно было остановить. Если весь стадион называет игрока "обезьяной", то игру нужно прекращать. Я сказал это арбитру.

Вы хотите говорить о футболе? Я не хочу. Из-за того, что здесь случилось. Винисиус не хотел продолжать играть", – заявил итальянский тренер.

Также отреагировал на инцидент президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Я хотел бы выразить свою солидарность с нашим бразильским игроком, бедным парнем, который добился успеха в жизни и потенциально может стать одним из лучших игроков в мире. На него нападают на каждом стадионе, на котором он играет,

– заявил на пресс-конференции президент Бразилии.

Отметим, что бразилец не в первый раз оказывается в центре расистского скандала. В сентябре прошлого года Винисиус получил оскорбления в эфире испанского телевидения. Также проявления расизма были адресованы 22-летнему футболисту во время дерби из Атлетико.

Что известно о Винисиусе Жуниоре