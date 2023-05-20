Победа в матче над Эспаньолом 2:4 стала чемпионской для каталонского коллектива. Счастливые футболисты Барселоны отпраздновали очередной трофей прямо на поле соперника, за что чуть не поплатились. Разъяренные фанаты хозяев смогли прорваться на поле и чуть не избили игроков каталонцев.

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Следующие четыре поединка для Барселоны уже не будут иметь значения. Команда Хави уже будет играть в свое удовольствие, а от тренерского штаба следует ждать ротации.

После досрочного чемпионства Барселона решила передать "привет" и поблагодарить своих поклонников из России. А что футболисты каталонского клуба не знают, что война в Украине, которую развязала как раз Россия, продолжается?

Футболисты Барселоны Алекс Бальде и Серджи Роберто записали видеообращение к болельщикам Барселоны, имеющим российский паспорт. Видео появилось в инстаграмме транслятора матчей испанской Ла Лиги в стране-оккупанта Okko.

Защитник Бальде подчеркнул, что Барселона скоро встретится с россиянами.

Большой привет всем болельщикам Барселоны в России! Скоро увидимся!,

– сказал Бальде.

Вицекапитан испанского гранда Роберто отметил, что впереди у Барселоны с поддержкой российских фанатов еще много добытых трофеев.

Дорогие болельщики из России! Спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы тоже часть этой победы! Надеюсь, что вместе мы выигрываем еще много титулов!,

– добавил Роберто.

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Напомним, что 20 мая Барселона дома примет Реал Сосьедад. Начало встречи в 22:00.

Каталонский клуб набрал за 34 тура Ла Лиги уже 85 баллов. Ближайший конкурент у мадридского Реала имеет в своем активе 71 очко. А у третьего Атлетико Мадрид – 69 пунктов.