За 4 тура до завершения Ла Лиги испанская Барселона гарантировала себе 27-й титул чемпиона. Игроки "сине-гранатовых" поблагодарили своих фанатов из разных уголков планеты за поддержку. Все бы ничего, но футболисты Алехандро Бальде и Серджи Роберто записали обращение к болельщикам, чья страна ведет захватническую войну против Украины

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Фан-сообщество Барселоны в Украине рушится на глазах

Позорное видео испанских футболистов не осталось без внимания украинских медиа. Комментатор Megogo Виталий Кравченко во время трансляции поединка Ла Лиги, в котором "блаугранас" играли с Реал Сосьедадом, обратился на испанском языке к Барселоне.

"Пока россия бомбит ракетами мирные украинские города, убивает мирное население, наши герои гибнут, а обычные россияне за этим молча наблюдают или вообще поддерживают эту войну – Барселона записывает видео, на котором обращается к российским болельщикам и передает им поздравления.

Позор Барселоне, Алехандро Бальде и Серджи Роберто за этот поступок. Мы видим поддержку всей Испании – оружием, словами, гуманитарной помощью и безгранично благодарны за нее. И да, мы видели видео, где президент Барселоны Жоан Лапорта обращается к украинцам со словами поддержки.

Но обращение Бальде и Роберто к российским фанатам – попытка усидеть на двух стульях. И мы это осуждаем. Сегодня я видел, как фан-сообщество Барселоны, одного из самых популярных клубов среди украинских болельщиков – рушится на глазах. Это вина исключительно Барселоны. Извините за мой акцент и произношение", – сказал Кравченко.

Видео обращение в Барселону

Отметим, что матч 35 тура Ла Лиги завершился домашним поражением Барселоны Реал Сосьедад (1:2). Свой следующий поединок команда Хави проведет 23 мая против Вальядолида.