Іспанія – є одним із союзників України у протистоянні російській агресії. Футбольна спільнота європейської держави теж не стоїть осторонь трагедії українського народу. Іспанська Ла Ліга проводить благодійні акції та транслює поєдинки чемпіонату з українським прапором. А президент Барселони Жоан Лапорта публічно висловив підтримку та солідарність українцям, які борються з російською навалою. Проте це лише одна сторона медалі, пише 24 Канал.

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Нещодавно гравці Барселони потрапили в скандал, який відкрив глибші проблеми іспанського футболу.

Футболісти Барселони подякували росіянам

Два захисники 27-разового чемпіона Іспанії Алехандро Бальде та Серджі Роберто записали ролик, в якому подякували російським вболівальникам за їхню підтримку та запевнили про скору зустріч. Футболісти жодним словом не обмовилися про агресію Росії, ніби нічого не трапилося. Відео з'явилось в інстаграмі транслятора матчів іспанської Ла Ліги у країні-окупанта Okko.

Дорогі вболівальники з Росії! Дуже дякую за вашу підтримку та енергію! Ви також частина цієї перемоги! Сподіваюсь, що разом ми виграємо ще багато титулів!,

– сказав Роберто.

Серджі Роберто дякує росіянам / скриншот з відео

Намагання всидіти на двох стільцях

Така цинічна підтримка агресора не залишилася поза увагою українців. На ганебну поведінку гравців Барселони відреагував коментатор Віталій Кравченко. Під час ефіру матчу Ла Ліги Барселона – Реал Сосьєдад він звернувся іспанською мовою до "синьо-гранатових".

"Ганьба Барселоні, Алехандро Бальде та Серджі Роберто за цей вчинок. Ми бачимо підтримку усієї Іспанії – зброєю, словами, гуманітарною допомогою та безмежно вдячні за неї. І, так, ми бачили відео, де президент Барселони Жоан Лапорта звертається до українців зі словами підтримки.

Але звернення Бальде та Роберто до російських фанатів – намагання всидіти на двох стільцях. І ми це засуджуємо. Сьогодні я бачив, як фан-спільнота Барселони, одного з найпопулярніших клубів серед українських уболівальників – руйнується на очах. Це провина винятково Барселони. Вибачте за мій акцент та вимову", – сказав Кравченко.

Реакція українських клубів на скандальне відео

Українські клуби продемонстрували єдність та засудили загравання гравців Барселони з агресором. Київське Динамо порекомендувало Барселоні перебратися ближче до своїх фанів та заявитися в чемпіонат країни-терористки.

Ми щиро рекомендуємо гравцям ФК Барселона переїхати ближче до своїх російських уболівальників і подати заявку на участь у чемпіонаті Росії,

– написали в інстаграмі Динамо Київ.

Донецький Шахтар опублікував фото поранених українських бійців, які проходять реабілітацію в Барселоні, та нагадав про злочини Росії.

Українські військові / інстаграм Шахтаря

Доки наші військові проходять курс реабілітації в Барселоні, гравці Барселони записують відеозвернення до вболівальників країни, яка просто зараз убиває українців, убиває дітей, знищує наші міста. Ні жодна перемога, ні сотні тисяч проданих футболок не вартують людського життя,

– йдеться в інстаграмі Шахтаря.

Флешмоб грандів підтримали інші українські клуби. Зокрема, чернігівська Десна, яка через військову агресію Росії втратила стадіон та не може грати в чемпіонаті України, теж прокоментувала відео гравців Барси.

Зруйнований росіянами стадіон Десни / facebook.com/desnafc

Чекаємо Барселону на Чернігівщині! З нашого міста дуже зручно вітати уболівальників країни-терориста під звуки повітряної тривоги та гуркіт ракетних розривів. У вас буде можливість подивитися в очі тисячам родин, які втратили свої домівки, своїх рідних і близьких. А свій наступний домашній матч пропонуємо зіграти на нашому стадіоні, ваші друзі окупанти як раз "підготували" його для гри,

– йдеться у заяві клубу на сторінці Facebook.

Хто стоїть за скандалом з гравцями Барси

Відео подяки терористам розкрило ще одну проблему європейського футболу – коли намагання заробити гроші переважують моральні цінності.

Спортивний коментатор Віталій Волочай розклав по поличках крінжове відео гравців Барси. Річ у тім, що Ла Ліга транслюється на велику кількість країн, в тому числі в державі-агресорі. Для кожної країни футболісти з чемпіонату Іспанії записують відео зі словами подяки вболівальникам. Таким чином, Бальде та Роберто випала "честь" привітати терористів.

"Кожна ліга, коли продає права на трансляції, намагається заробити як можна більше грошей.

Тому права завжди продаються пакетом з різними надбавками. До прикладу, це може бути можливість взяти інтерв‘ю у деяких гравців, акредитації на стадіони для журналістів транслятора, можливість включення зі стадіону, відеоролики, огляди туру, і інші речі.

Досить часто різні ліги роблять контент, для якихось країн, тому ви могли бачити ролики з гравцями різних ліг. Це зобов'язання, яке ліга накладає на гравців.

Таке саме зобов'язання ліги зазвичай накладають на гравців команди чемпіона, які мають на камеру подякувати сотні країн де їх транслюють, кожному гравцеві випадає по 5-6 країн, приїжджають оператори з Ла Ліги, і знімають умовного Ансу Фаті який дякує фанатам з Перу, Гвінеї, Малайзії, Данії і Колумбії.

Панам Бальде і Роберто не пощастило. Їм випала терористична країна.

Я в жодному випадку не виправдовую гравців. Вони два футболісти, що зазвичай рідко співпадає з високими інтелектуальними здібностями, але ну вони ж грають з Левандовським. І інтернет певно читають, і мали повне право відмовитися", – написав Волочай у повідомленні телеграм-каналу Професійний фанат футболу.

Таким чином, саме маркетинговий відділ Ла Ліги стоїть за роликом гравців Барселони.

"Це ідея, концепція і реалізація Ла Ліги. Ла Ліги, яка отримує купу бабла від напівдержавної платформи ОККО з Росії, величезну купу бабла. Від Ла Ліги, яка без проблем продає рекламу на щитах стадіонів не одній, а трьом різним букмекерським конторам і валить цей сигнал на всю Східну Європу. Ла Лізі, яка і не думала виходити з цього ринку, як це зробила АПЛ.

Зате український прапорець біля результату матчі повісили. Ви або хрестик зніміть, або труси вдягніть. Клоуни", – резюмував Волочай .

Коментар Роберта Левандовського

Теж саме фактично підтвердив зірковий нападник "синьо-гранатових" Роберт Левандовський. Форвард дізнався подробиці інциденту в керівництва клубу, яке заперечило свою провину, переклавши її на Ла Лігу.

Про цей запис я дізнався через деякий час і, м’яко кажучи, був дуже здивований. Я запитав у клубу про цю ситуацію та знаю, що це була не офіційна позиція, а заява під час зустрічі зі ЗМІ, що володіє правами на трансляцію Ла Ліги. У таких ситуаціях ти часто навіть не знаєш, з ким розмовляєш. Це, звичайно, не є поясненням, тому що явно про щось не подбали – і в результаті вийшло дуже погано. Водночас, наскільки мені відомо, клуб збирається вжити якихось заходів у відповідь на цю ситуацію,

– сказав Левандовський.

Зазначимо, що це не єдиний прокол організаторів чемпіонату Іспанії. Під час трансляції матчів Ла Ліги на територію Росії та Білорусі сигнал подається без прапора України.

Трансляція матчу Барселона – Реал Сосьєдад з прапором України / скриншот

Трансляція матчу Барселона – Реал Сосьєдад для глядачів з Росії / скриншот

Таке намагання всидіти на двох стільцях зовсім не пасує одній з найкращих ліг Європи. Публічно Ла Ліга підтримує Україну, а коли йде мова про гроші – тихенько продають свій продукт країнам-агресорам.