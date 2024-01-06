Ожидается настоящее сражение: Джошуа согласовал бой против соперника, который чуть не испортил планы Усика

В Саудовской Аравии скоро состоится еще одно громкое событие. Энтони Джошуа проведет битву с одним из главных открытий 2023 года.

Эй Джей в конце декабря одержал уверенную победу в бою против Отто Валлина, после чего планировался его поединок с Деонтеем Уайлдером. Но "Бронзовый бомбардировщик" без шансов уступил Джозефу Паркеру, поэтому этот поединок потерял свой шарм для организаторов и договоренность сорвалась.

Читайте также Уничтожил соперника в первом раунде: украинский супертяж одержал победу в США – видео нокаута

Битва, которая вызывает безумный интерес

Промоутерская компания Matchroom сообщила, с кем следующим выйдет в ринг бывший чемпион мира Энтони Джошуа. Была достигнута договоренность о проведении поединка с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну, который в октябре 2023 года дебютировал в боксе и чуть ли не деклассировал в выставочном бою Тайсона Фьюри. Тогда британец победил раздельным решением судей, а большинство фанатов до сих пор уверены, что камерунского бойца ограбили.

Поединок будет проходить в 10-раундовом формате по правилам бокса. Точную дату его проведения анонсировали объявить на следующей неделе. Согласно же инсайдерской информации, Джошуа и Нганну выйдут в ринг 9 марта.

Напомним, что благодаря мощному выступлению камерунца против Тайсона Фьюри (через что пришлось переносить бой за абсолют британца с Александром Усиком с 23 декабря на 17 февраля), бывшая звезда ММА вошел в топ-10 боксеров рейтинга WBC что делает его претендентом на этот пояс.