Ей Джей наприкінці грудня здобув упевнену перемогу в бою проти Отто Валліна, після чого планувався його поєдинок з Деонтеєм Вайлдером. Але "Бронзовий бомбардувальник" без шансів поступився Джозефу Паркеру, тому цей поєдинок утратив свій шарм для організаторів та домовленість зірвалася.

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Битва, яка викликає шалений інтерес

Промоутерська компанія Matchroom повідомила, з ким наступним вийде у ринг колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа. Було досягнуто домовленості про проведення поєдинку з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну, який у жовтні 2023 року дебютував у боксі та ледь не декласував у виставковому бою Тайсона Ф'юрі. Тоді британець переміг роздільним рішенням суддів, а більшість фанатів досі впевнена, що камерунського бійця пограбували.

Поєдинок проходитиме у 10-раундовому форматі за правилами боксу. Точну дату його проведення анонсували оголосити наступного тижня. Згідно ж з інсайдерською інформацією, Джошуа та Нганну вийдуть у ринг 9 березня.

Нагадаємо, що завдяки потужному виступу камерунця проти Тайсона Ф'юрі (через що довелося переносити бій за абсолют британця з Олександром Усиком з 23 грудня на 17 лютого), колишня зірка ММА увійшов до топ-10 боксерів рейтингу WBC, що робить його претендентом на цей пояс.

Цікаво. Раніше Джошуа поділився своїми думками стосовно майбутнього бою Усик – Ф'юрі. На його думку, перевагу матиме український боксер, а велику роль у цьому гратиме його команда.