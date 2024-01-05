В ночь на 5 января на арене Emerald Queen Casino в США прошел вечер бокса. В со-главном поединке встречались участник Олимпиады-2020 Цотне Рогава и американец Данте Уильямс, пишет 24 Канал.
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Эффектная победа украинского супертяжа
Для украинского боксера это был дебютный поединок в США. Рогава выдал мощный старт боя, активно нанося удары по голове и корпусу соперника. Озадаченный таким началом американский проспект ничего не мог противопоставить.
Рогава зажал Уильямса у канатов и буквально уничтожил его. Рефери вынужден был остановить одностороннее избиение, увидев, что Уильямс чуть не упал на канвас. В итоге Рогава одержал досрочную победу в первом раунде техническим нокаутом.
Видео нокаута в поединке Рогава – Уильямс
Что известно о Рогаве
- Цотне Рогава – украинский боксер грузинского происхождения.
- Двухкратный чемпион Украины (2019, 2021). Выступал за сборную Украины на Олимпийских играх-2020.
- В июне 2021 провел дебютный поединок на профессиональной арене.
- В активе украинца 4 победы в 4 боях на профи-ринге.
- Свой следующий поединок Рогава тоже проведет в США. Бой против американца Джона Шипена должно состояться 15 февраля 2024 года.