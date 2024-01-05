В ночь на 5 января на арене Emerald Queen Casino в США прошел вечер бокса. В со-главном поединке встречались участник Олимпиады-2020 Цотне Рогава и американец Данте Уильямс, пишет 24 Канал.

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Эффектная победа украинского супертяжа

Для украинского боксера это был дебютный поединок в США. Рогава выдал мощный старт боя, активно нанося удары по голове и корпусу соперника. Озадаченный таким началом американский проспект ничего не мог противопоставить.

Рогава зажал Уильямса у канатов и буквально уничтожил его. Рефери вынужден был остановить одностороннее избиение, увидев, что Уильямс чуть не упал на канвас. В итоге Рогава одержал досрочную победу в первом раунде техническим нокаутом.

Видео нокаута в поединке Рогава – Уильямс

Что известно о Рогаве