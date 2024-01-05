Поединок между боксерами состоится в столице Саудовской Аравии. Оба спортсмена остаются непобедимыми на профессиональном уровне, что добавляет еще большей интриги предстоящему событию.

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Прогноз Джошуа на бой за абсолют

Своими мыслями по поводу супербоя поделился Энтони Джошуа. Он дважды уступал Александру Усику, потому очень хорошо знает, на что способен украинский чемпион.

Я не знаю, кто победит. Я сражался с Усиком, он феноменальный боксер и рядом с ним невероятная команда. Ты настолько мощен, насколько мощна твоя команда, а у него отличная команда. Я был с ним на ринге, я изучал его. Он будет иметь преимущество в этом поединке. Считаю так из-за своего опыта, который я получил в боях с ним,

– заявил Джошуа.

Напомним, что стриминговый сервис DAZN накануне опубликовал 10 лучших нокаутов 2023 года. Именно решающий удар Энтони Джошуа в бою против Роберта Хелениуса занял в подборке первое место.

Справка. Энтони Джошуа в течение профессиональной карьеры провел 30 боев, в которых одержал 27 побед. Кроме поражений от Александра Усика еще одну неудачу он потерпел в поединке против Энди Руиза. В настоящее время имеет серию из трех побед, последняя из которых произошла 23 декабря в бою против Отто Валлина.