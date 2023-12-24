Безоговорочным фаворитом перед стартом поединка был американский боксер, который в течение карьеры потерпел лишь два поражения – оба от Тайсона Фьюри. Однако они состоялись в последних трех поединках, а Деонтей, кроме них, одержал лишь одну победу уже в первом раунде, так что его нынешний физический уровень было достаточно сложно спрогнозировать, с учетом того, что Уайлдеру уже 38 лет.

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Уайлдер без шансов уступил Паркеру

Его же соперник Джозеф Паркер – бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO, в своем пассиве имел 3 поражения в карьере (33-3): от Энтони Джошуа, Диллиана Вайта и Джозефа Джойса. С сентября 2022 года для него это было уже четвертое сражение, поэтому новозеландец, который на 7 лет младше Уайлдера, находился в гораздо лучшем тонусе. И он это доказал в ринге.

Бой длился все 12 раундов, в которых абсолютное преимущество имел именно андердог поединка. Американец выдал одно из худших выступлений в карьере, надеясь лишь на свой пушечный удар правой. Но в этот раз такой план провалился, сообщает 24 Канал.

Паркер действовал очень взвешенно, он пытался избегать главной угрозы от Уайлдера, а в ответ искал возможности зажимать американца в углу и наносить собственную серию ударов. При любой опасности сразу уходил в клинч.

Этот замысел полностью сработал. Самым ярким моментом поединка стал восьмой раунд, в котором Паркер нанес ряд ударов по Уайлдеру, один из которых едва не отправил американского боксера в нокаут, однако тот смог удержаться на ногах и довел бой до конца.

Но это не помогло фавориту боя избежать поражения. Все три рефери отдали победу Паркеру, причем один из них насчитал новозеландцу победу в каждом из раундов, как итог – 118:111, 118:110, 120:108.

После битвы соперники очень комплиментарно отозвались друг о друге, а Уайлдер шокировал фанатов заявлением, что, возможно, это был его последний бой в карьере, хотя он и планирует вернуться.

Увидим, что будет дальше. Еще кое-что осталось, но я проделал очень хорошую работу по управлению своих средств. Я счастливый боксер. Я вернусь, а если этого и не случится, тогда это было здорово. Не знаю, есть ли во мне тот огонь, как и раньше. Многое во мне успокоилось. Держал на лице эту улыбку всю неделю и продолжаю ее держать. Ничто не может удержать меня от этого,

– процитировал слова американца Майкл Бенсон.

Отметим, что в марте Деонтей Уайлдер планировал выйти в ринг против Энтони Джошуа, однако условием для этого называлась победа обоих боксеров в Эр-Рияде 23 декабря, чего не произошло, поэтому состоится эта супербитва или нет, пока неизвестно.

Смотрите полный видеообзор боя Уайлдер – Паркер