Накануне выставочного боя в Эр-Рияде большинство экспертов отдавали предпочтение опытному Тайсону Фьюри. Однако экс-чемпион UFC заставил замолчать скептиков, отправив напыщенного "Цыганского короля" в нокдаун в третьем раунде.

Читайте также За бой с Фьюри заработал больше, чем за всю жизнь: Нганну сравнил заработки в ММА и боксе

Фантастический взлет дебютанта боксерского ринга

Конкурентный бой произвело впечатление на президента WBC Маурисио Сулеймана, который пообещал включить Нганну в рейтинг организации. Слова функционера не разошлись с делом.

Официальная пресс-служба WBC сообщила, что "Фрэнсис Нганну провел выдающуюся работу против чемпиона WBC в супертяжелом весе, и Совет директоров WBC согласился поставить его под №10 в рейтинге в супертяжелого дивизиона".

Рейтинг супертяжелого дивизиона по версии WBC

Тайсон Фьюри – чемпион WBC

  1. Деонтей Уайлдер (США)
  2. Энтони Джошуа (Великобритания)
  3. Арсланбек Махмудов (Россия)
  4. Фрэнкс Санчес (Куба)
  5. Эфе Аджагба (Нигерия)
  6. Джаред Андерсон (США)
  7. Мартин Баколе (ДР Конго)
  8. Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
  9. Отто Валлин (Швеция)
  10. Фрэнсис Нганну (Камерун)

Сложный выбор между боксом и ММА

  • Напомним, что свой последний поединок в ММА Нганну провел 22 января 2022 года. Тогда "Хищник" победил Сирила Гана единогласным решением судей. После завершения контракта с UFC Нганну решил покинуть промоушен и оставить чемпионский пояс вакантным.
  • 16 мая 2023 было сообщено, что франко-камерунский боец подписал контракт с Professional Fighters League. Однако Нганну еще не дебютировал под эгидой организации.
  • Ранее Фрэнсис планировал совмещать карьеру боксера и бойца ММА. Так что дождемся объявления следующего боя одного из самых мощных панчеров мира.