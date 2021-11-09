Кто станет новым чемпионом мира из Украины: ответ промоутера Красюка
Источник:инстаграм Александра Красюка
Промоутер Александр Красюк назвал следующего чемпиона мира из Украины. Им стал 33-летний Денис Беринчик.
Новый чемпион мира из Украины
Генеральный директор К2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал, кто в скором времени станет чемпионом мира из Украины. Своим мнением промоутер поделился у себя на странице в инстаграме.
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Один из вопросов подписчиков был о следующем чемпионе мира среди украинских боксеров. Промоутер написал, что им станет Денис Беринчик.
Как только ситуация в дивизионе сдвинется с мертвой точки. Теофимо Лопес наконец-то сразится с Камбососом и WBO назначит обязательного претендента. Беринчик – ближайший новый чемпион мира для Украины,
– написал Красюк.
Скриншот из инстаграма Александра Красюка
По словам Красюка, следующий бой Беринчик проведет 18 декабря 2021 года. Александр просит подождать с вопросами, кто будет соперником украинца. Вскоре все узнают его фамилию.
- Беринчик должен был вернуться на ринг уже в ноябре. Но из-за травмы был вынужден перенести поединок.
- Последний раз Денис выходил на ринг весной 2021 года. В марте украинский боксер нокаутировал Хосе Санчеса. Для этого украинцу понадобилось три раунда. Денис успешно защитил титул интернационального чемпиона по версии WBO.
- После этого провел необычный для себя бой на кулаках. Уже в четвертом раунде Беринчик праздновал победу над ирландцем российского происхождения Артемом Лобовым.