Новый чемпион мира из Украины

Генеральный директор К2 Promotions Ukraine Александр Красюк рассказал, кто в скором времени станет чемпионом мира из Украины. Своим мнением промоутер поделился у себя на странице в инстаграме.

К теме Вам понравится, – промоутер заинтриговал следующим соперником Беринчика и назвал дату боя

Один из вопросов подписчиков был о следующем чемпионе мира среди украинских боксеров. Промоутер написал, что им станет Денис Беринчик.

Как только ситуация в дивизионе сдвинется с мертвой точки. Теофимо Лопес наконец-то сразится с Камбососом и WBO назначит обязательного претендента. Беринчик – ближайший новый чемпион мира для Украины,

– написал Красюк.



Скриншот из инстаграма Александра Красюка

По словам Красюка, следующий бой Беринчик проведет 18 декабря 2021 года. Александр просит подождать с вопросами, кто будет соперником украинца. Вскоре все узнают его фамилию.