Новий чемпіон світу з України

Генеральний директор К2 Promotions Ukraine Олександр Красюк розповів, хто незабаром стане чемпіоном світу з України. Своєю думкою промоутер поділився у себе на сторінці в інстаграмі.

До теми Вам сподобається, – промоутер заінтригував наступним суперником Берінчика і назвав дату бою

Одне із запитань підписників було про наступного чемпіона світу серед українських боксерів. Промоутер написав, що ним стане Денис Берінчик.

Щойно ситуація в дивізіоні зрушить з мертвої точки. Теофімо Лопес нарешті поб'ється з Камбососом і WBO призначить обов'язкового претендента. Берінчик – найближчий новий чемпіон світу для України,

– написав Красюк.



Скриншот із інстаграму Олександра Красюка

За словами Красюка, наступний бій Берінчик проведе 18 грудня 2021 року. Олександр просить зачекати із запитаннями, хто буде суперником українця. Вже незабаром усі дізнаються його прізвище.