Во вторник, 8 декабря, Динамо минимально победило Ференцварош в заключительном матче группы Лиги чемпионов. Автор единственного результативного удара во встрече динамовец Денис Попов стал лучшим игроком матча.

Первый и единственный гол в матче Лиги чемпионов Денис Попов забил на 60-й минуте, установив счет 1:0 в пользу Динамо. Авторитетный портал WhoScored оценил действия всех игроков в поединке. Наивысший балл получил как раз защитник киевлян.

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Лучший игрок матча

Защитник лучше всего сыграл на втором этаже в штрафной венгров и отправил мяч головой в сетку. За свои действия Попов получил за встречу 8,3 балла. Эта оценка стала лучшей среди всех игроков обеих команд, принявших участие в матче.

Интересно, что в составе Динамо выше всего оценили защитное звено команды. Томаш Кендзера и Илья Забарный получили 7,6 и 7,4 соответственно.

В Ференцвароше лучшую оценку получил украинский полузащитник Александр Зубков – 6,8. У другого украинца Игоря Харатина – 6,2. Оба легионера из Украины не провели на поле весь матч. Они покинули поле на 80-й и 74-й минутах соответственно. Последний также отметился желтой карточкой.

После матча подопечные Мирчи Луческу вышли в плей-офф Лиги Европы, а Ференцварош Сергея Реброва завершил еврокубковый сезон на последнем месте в группе.



Динамо – Ференцварош: оценки игроков / скриншот из WhoScored