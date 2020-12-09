У вівторок, 8 грудня, Динамо мінімально перемогло Ференцварош у заключному матчі групи Ліги чемпіонів. Автор єдиного результативного удару у зустрічі динамівець Денис Попов став найкращим гравцем матчу.

Перший та єдиний гол у матчі Ліги чемпіонів Денис Попов забив на 60-й хвилині, встановивши рахунок 1:0 на користь Динамо. Авторитетний портал WhoScored оцінив дії всіх гравців у поєдинку. Найвищий бал отримав якраз захисник киян.

Це потрібно побачити Український Рамос: як Попов приніс перемогу Динамо та вивів клуб у Лігу Європи – відео

Найкращий гравець матчу

Захисник найкраще зіграв на другому поверсі у штрафному угорців та відправив м'яч головою у сітку. За свої дії Попов отримав за зустріч 8,3 бала. Ця оцінка стала найкращою серед усіх гравців обох команд, які взяли участь у матчі.

Цікаво, що у складі Динамо найвище оцінили захисну ланку команди. Томаш Кендзьора та Ілля Забарний отримали 7,6 та 7,4 відповідно.

У Ференцвароші найкращу оцінку отримав український півзахисник Олександр Зубков – 6,8. У іншого українця Ігоря Харатіна – 6,2. Обидва легіонери з України не провели на полі весь матч. Вони покинули поле на 80-й та 74-й хвилинах відповідно. Останній також відзначився жовтою карткою.

Після матчу підопічні Мірчі Луческу вийшли у плей-офф Ліги Європи, а Ференцварош Сергія Реброва завершив єврокубковий сезон на останньому місці у групі.



Динамо – Ференцварош: оцінки гравців / Скріншот із WhoScored