Хто готуватиме Тайсона до історичного повернення на ринг: ім'я неочікуваного тренера
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон офіційно проведе поєдинок проти Роя Джонса. Готувати до бою Тайсона буде Рафаель Кордейро, який є тренером зі змішаних єдиноборств.
Вчора, 23 липня, було офіційно підтверджено, що виставковий бій між Тайсоном та Джонсом відбудеться. За інформацією інсайдера Аріеля Хельвані, Тайсона до цієї зустрічі буде готувати відомий тренер зі змішаних єдиноборств Рафаель Кордейро. Про це Хельвані повідомив у своєму Twitter.
До теми: Поєдинок двох легенд: ефектне промо бою Майк Тайсон – Рой Джонс-молодший – відео
Цікаве рішення Тайсона
Боксер неодноразово викладав відео з тренування, де видно Рафаеля.
Поєдинок відбудеться 12 вересня у Каліфорнії.
Повернення Тайсона
54-річний Тайсон у 2020 році оголосив, що планує повернутися на ринг. Легендарний боксер хоче проводити виставкові бої, а гонорари спрямовувати на благодійність.
Серед потенційних суперників Тайсона називали Шеннона Бріггса та Евандера Холіфілда. Останній, до слова, відновив тренування та співпрацює з Володимиром Кличком.
WBC обіцяла включити Тайсона у свій рейтинг, щоб Майк зміг провести поєдинок.