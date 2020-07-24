Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон офіційно проведе поєдинок проти Роя Джонса. Готувати до бою Тайсона буде Рафаель Кордейро, який є тренером зі змішаних єдиноборств.

Вчора, 23 липня, було офіційно підтверджено, що виставковий бій між Тайсоном та Джонсом відбудеться. За інформацією інсайдера Аріеля Хельвані, Тайсона до цієї зустрічі буде готувати відомий тренер зі змішаних єдиноборств Рафаель Кордейро. Про це Хельвані повідомив у своєму Twitter.

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Цікаве рішення Тайсона

Боксер неодноразово викладав відео з тренування, де видно Рафаеля.

Що відомо про наставника легенди? Рафаель Кордейро – бразилець. Почав свою професійну кар'єру в 1996 році та провів 5 боїв, з яких переміг 3 і програв двічі. Брав участь в турнірах таких промоушенів VTJ, BVTF, IVTC. Зустрічався в поєдинках з такими суперниками, як: Серді Мелоо, Алтаер Де Олівейра, Космінхо да Сільва.

Worth noting: per Cordeiro, this footage was from their first day training together and Tyson’s first time hitting pads in a decade. It was 4 months. https://t.co/A1CwXmRRG2 — Ariel Helwani (@arielhelwani) July 23, 2020

Поєдинок відбудеться 12 вересня у Каліфорнії.

Повернення Тайсона

54-річний Тайсон у 2020 році оголосив, що планує повернутися на ринг. Легендарний боксер хоче проводити виставкові бої, а гонорари спрямовувати на благодійність.

Серед потенційних суперників Тайсона називали Шеннона Бріггса та Евандера Холіфілда. Останній, до слова, відновив тренування та співпрацює з Володимиром Кличком.

WBC обіцяла включити Тайсона у свій рейтинг, щоб Майк зміг провести поєдинок.