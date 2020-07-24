Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе легендарного Майка Тайсона.

На своей странице в Instagram Тайсон опубликовал промо к бою. 8-раундовый поединок состоится в Лос-Анджелесе.

К слову: Бой Майка Тайсона с Роем Джонсом-младшим официально подтвержден: дата и место

"Я вернулся. 12 сентября против Роя Джонса на платформе Triller", – написал Майк Тайсон.

Кто такой Рой Джонс

Американский и российский боксер. Серебряный призер Олимпийских игр 1988 года. Абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории. 51-летний Джонс провел 75 боев (66 побед и 9 поражений).

Что известно о возвращении Майка Тайсона

54-летний Тайсон в 2020 году объявил, что планирует вернуться в бокс. Легендарный боксер хочет проводить выставочные бои, а гонорары направлять на благотворительность.

Среди потенциальных соперников Тайсона называли Шеннона Бриггса и Эвандера Холифилда. Последний, к слову, возобновил тренировки и сотрудничает с Владимиром Кличко.

WBC обещала включить Тайсона в свой рейтинг, чтобы Майк смог провести бой.