Поединок двух легенд: проморолик боя Майк Тайсон – Рой Джонс-младший – видео
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе легендарного Майка Тайсона.
На своей странице в Instagram Тайсон опубликовал промо к бою. 8-раундовый поединок состоится в Лос-Анджелесе.
К слову: Бой Майка Тайсона с Роем Джонсом-младшим официально подтвержден: дата и место
"Я вернулся. 12 сентября против Роя Джонса на платформе Triller", – написал Майк Тайсон.
Кто такой Рой Джонс
Американский и российский боксер. Серебряный призер Олимпийских игр 1988 года. Абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории. 51-летний Джонс провел 75 боев (66 побед и 9 поражений).
Что известно о возвращении Майка Тайсона
54-летний Тайсон в 2020 году объявил, что планирует вернуться в бокс. Легендарный боксер хочет проводить выставочные бои, а гонорары направлять на благотворительность.
Среди потенциальных соперников Тайсона называли Шеннона Бриггса и Эвандера Холифилда. Последний, к слову, возобновил тренировки и сотрудничает с Владимиром Кличко.
WBC обещала включить Тайсона в свой рейтинг, чтобы Майк смог провести бой.