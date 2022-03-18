Кличко-младший: Это не военный объект

Бывший боксер показал, как выглядит один из районов Киева после того, как туда пришли рашисты со своим "русским мером". Владимир Кличко сделал замечания людям, продолжающим сотрудничество со страной-агрессором.

Читайте также От российской агрессии скончалась бабушка украинской легкоатлетки Ляховой

Легендарный боксер показал обстрелянный детский сад. Кличко-младший назвал это нападение России геноцидом украинского народа.

Это детский сад. Это жилой район Киева, столицы Украины. Это то, что делает русская армия и их ракеты. Уносят жизнь. И это то, что вы делаете. Любой, кто ведет бизнес в России, кровь и на ваших руках тоже. Это не военный объект, это жилой район Киева. Просто посмотрите на это! Это – геноцид украинцев,

– сказал Владимир Кличко.

Смотрите видео Владимира Кличко