Ляхова: Я верю, что ты снова счастлива на небесах

К сожалению, от российской агрессии с каждым днем гибнет все больше мирных жителей. Беда пришла в семью украинской бегунья на средние дистанции Ольги Ляховой. О смерти бабушки спортсменка сообщила на своей странице в инстаграмме.

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Бабушка Ольги проживала в родном Рубежном, что в Луганской области, который попал под обстрелы оккупантов – пожар вспыхнул в 27 домах. По словам Ляховой, связь с бабушкой оборвалась еще 9 марта. О смерти Ольга узнала от женщины, которая ухаживала за престарелой.

Точной причины смерти бабушки бегунья не сообщает.

Из-за агрессии России легкоатлетка даже не может приехать, чтобы по-человечески похоронить родного ей человека. Ляхова попросила прощения у бабушки.

В городе все службы разошлись, а трупы просто лежат на земле, никто никого не прячет, а моя любимая бабушка одна, совсем одна, в холодной квартире, без окон, без электричества, воды и тепла. Простите меня за все. Я верю, что ты снова счастлива на небесах, и ты там встретилась с дедушкой. Ты навсегда останешься в моем сердце,

– написала легкоатлетка.

Кто такая Ольга Ляхова Украинская бегунья на средней дистанции, двукратный призер чемпионата Европы. В 2019 году получила два "золота" Европейских игр в Минске. Участница олимпийских игр-2016.

Редакция 24 канала выражает соболезнования легкоатлетке и ее близким и всем украинцам, погибшим от рук рашистских войск.

Полный текст публикации из инстаграммы Ляховой

Сегодня на моей Родине городе Рубежном произошел ужас. 27 домов горело.

Не стало бабушки, она умерла... Ее сердце не выдержало второй войны в жизни. Хотя точная причина неизвестна. С 09.03.2022 с ней не было связи, а сегодня об этом сказала женщина, которая за ней ухаживала.

Позвонила по телефону на минуту, поскольку российский террорист снова начал стрелять, и она снова побежала в подвал. Все хотят жить, а теперь все думают, как выжить.

И самое страшное, что мы даже не можем прийти к ней, похоронить ее нормально, по-человечески. В городе все службы разошлись, а трупы просто лежат на земле, никто никого не прячет, а моя любимая бабушка одна, совсем одна, в холодной квартире, без окон, без электричества, воды и тепла.

Простите меня за все. Я верю, что ты снова счастлива на небесах, и ты там встретилась с дедушкой. Ты навсегда останешься в сердце моем.