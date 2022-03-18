Ляхова: Я верю, что ты снова счастлива на небесах
К сожалению, от российской агрессии с каждым днем гибнет все больше мирных жителей. Беда пришла в семью украинской бегунья на средние дистанции Ольги Ляховой. О смерти бабушки спортсменка сообщила на своей странице в инстаграмме.
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Бабушка Ольги проживала в родном Рубежном, что в Луганской области, который попал под обстрелы оккупантов – пожар вспыхнул в 27 домах. По словам Ляховой, связь с бабушкой оборвалась еще 9 марта. О смерти Ольга узнала от женщины, которая ухаживала за престарелой.
Точной причины смерти бабушки бегунья не сообщает.
Из-за агрессии России легкоатлетка даже не может приехать, чтобы по-человечески похоронить родного ей человека. Ляхова попросила прощения у бабушки.
В городе все службы разошлись, а трупы просто лежат на земле, никто никого не прячет, а моя любимая бабушка одна, совсем одна, в холодной квартире, без окон, без электричества, воды и тепла. Простите меня за все. Я верю, что ты снова счастлива на небесах, и ты там встретилась с дедушкой. Ты навсегда останешься в моем сердце,
– написала легкоатлетка.
Кто такая Ольга ЛяховаУкраинская бегунья на средней дистанции, двукратный призер чемпионата Европы. В 2019 году получила два "золота" Европейских игр в Минске. Участница олимпийских игр-2016.
Полный текст публикации из инстаграммы Ляховой
Сегодня на моей Родине городе Рубежном произошел ужас. 27 домов горело.
Не стало бабушки, она умерла... Ее сердце не выдержало второй войны в жизни. Хотя точная причина неизвестна. С 09.03.2022 с ней не было связи, а сегодня об этом сказала женщина, которая за ней ухаживала.
Позвонила по телефону на минуту, поскольку российский террорист снова начал стрелять, и она снова побежала в подвал. Все хотят жить, а теперь все думают, как выжить.
И самое страшное, что мы даже не можем прийти к ней, похоронить ее нормально, по-человечески. В городе все службы разошлись, а трупы просто лежат на земле, никто никого не прячет, а моя любимая бабушка одна, совсем одна, в холодной квартире, без окон, без электричества, воды и тепла.
Простите меня за все. Я верю, что ты снова счастлива на небесах, и ты там встретилась с дедушкой. Ты навсегда останешься в сердце моем.