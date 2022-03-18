Кличко-молодший: Це не військовий об'єкт

Колишній боксер показав, як виглядає один із районів Києва після того, як туди прийшли рашисти зі своїм "русскім міром". Володимир Кличко зробив зауваження людям, які продовжують співпрацю з країною-агресоркою.

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Легендарний боксер показав обстріляний дитячий садочок. Кличко-молодший назвав цей напад Росії геноцидом українського народу.

Це дитячий сад. Це жилий район Києва, столиці України. Це те, що робить російська армії та їх ракети. Забирають життя. І це те, що ви робите. Будь-який, хто веде бізнес у Росії, кров і на ваших руках також. Це не військовий об'єкт, це жилий район Києва. Просто подивіться на це! Це – геноцид українців,

– сказав Володимир Кличко.

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