Владимир Кличко: Мы будем сражаться за свой выбор

Бывший боксер записал новое обращение к тем россиянам, у которых еще не до конца "промытый" мозг и "зазомбированное" сознание. Своими действиями россиянам больше никто и никогда не будет верить до конца века.

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Кличко рассказал, что русский народ уже настолько зомбирован, что не верит даже рассказам своих родственников, проживающих на территории Украины. Владимир добавил, что украинцы никогда не опустят руки и не сложат оружие в войны против российских захватчиков.

Мы будем сражаться за свой выбор. Сегодня мы как никогда едины и решительны в этом. Это не мы пришли на землю! Это вы убиваете наших детей, бомбите и сравниваете с землей наши города и дома. Знайте, вас здесь называют орками всех. Нет сейчас хороших или плохих россиян. Пока вы молчите и верите пропаганде сумасшедшего человека, который сошел с ума диктатора, весь цивилизованный мир сегодня на стороне украинцев и восхищается тем, как мы строим свою землю,

– заявил бывший боксер.

Напомним! Владимир Кличко записал эмоциональное обращение после того, как от российских кафиров пострадала детская больница в Мариуполе.

Владимир рассказал, что крепость украинцев уже на себе почувствовали российские войска, которые понесли значительные потери.

Кличко отметил в обращении к россиянам, если те будут дальше молчать, то их страна сама утопит себя в грязи, а народ просто не выживет.

Не хотите быть страной в полной изоляции – не дрожайте от страха и безразличия, будьте смелы как украинцы. Спасайте свою страну, а мы свою не отдадим и не сдадим. Я горжусь тем, что я украинец, представитель сильной, свободолюбивой и героической нации. Слава Украине,

– подытожил экс-боксер.

Обращение Владимира Кличко к россиянам: смотрите видео

Полный текст из обращения Владимира Кличко в инстаграмме

Это послание россиянам, слушайте те, кто способен мыслить и мыслит. Имперскими амбициями, вторжением в Украину и варварством вашей так называемой армии, вы посеяли ненависть на века.

И слова о том, что правительство это якобы одно, а русские граждане другое – это полный бред и чушь. Это вы, веря мерзкой пропаганде и не воспринимая информацию даже от своих родственников и друзей здесь в Украине, молчали все 8 лет, когда ваша страна оккупировала Крым и часть Донбасса.

Это вы высокомерно относились к украинцам и считали, что нет такой нации. Это вы пересказывали друг другу мифы о каких-то нацистах и прочий бред. Это ваши солдаты, мужья, дети пришли сейчас в Украину – и вы все об этом знаете.

Вы им звоните и спрашиваете, как они там на задании. Запомните, нас не нужно освобождать, мы на своей земле, и строили свою страну, и мы ее построим. Украина – свободное государство, которое выбрало демократический европейский путь развития.

Мы будем биться за свой выбор. Сегодня мы как никогда едины и решительны в этом. Это не мы пришли на вашу землю! Это вы убиваете наших детей, бомбите и сравниваете с землей наши города и дома.

Знайте, вас здесь называют орками, всех. Нет сейчас хороших или плохих русских. Пока вы молчите и верите пропаганде сумасшедшего человека, сошедшего с ума диктатора, весь цивилизованный мир сегодня на стороне украинцев и восхищается тем, как мы строим свою землю.

Да, нам будет сложно, но мы не сдадимся, потому что мы не боимся и ваша армия это уже поняла. А ставить ультиматум людям, которые умирают за свою землю – бесперспективно.

Запомните, как бы вы не пытались сейчас уничтожить Украину и украинцев, если вы так продолжите – ваша страна тоже не выживет. Кто посеет ветер, тот пожнет бурю.

Не хотите быть страной в полнейшей изоляции – не дрожите от страха и безразличия, будьте смелыми как украинцы. Спасайте свою страну, а мы свою не отдадим и не сдадим.

Я горжусь тем, что я украинец, представитель сильной, свободолюбивой и героической нации. Слава Украине.

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