Владимир Кличко: Нападать на детей – значит нападать на жизнь Владимир Кличко немедленно снял обращение ко всему миру, который не переживает те эмоции, которые сейчас испытывают украинцы. Авиаудар по роддому, беременные и матери с новорожденными детьми оказались под завалами. Это уже может назвать терроризмом со стороны российских оккупантов.

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Обращение бывший боксер разместил в своих соцсетях. Кличко предложил посмотреть ужасные фото разрушенной больницы, окровавленных беременных женщин. Владимир попросил остановить войну, уничтожающую украинскую нацию и ее будущее – невинных детей.

"Мое сердце обливается кровью. Самые непреодолимые жертвы – это дети! Дети гибнут сейчас! Посмотрите эти фотографии! Это конкретный и реальный результат так называемой путинской специальной операции. Когда он не убивает этих ангелов, он убивает их родителей, бабушек и дедушек, уничтожает их дома, школы", – сказал Владимир.

Нападать на детей – значит нападать на жизнь. На самую цивилизацию. Если вы не хотите видеть эти фотографии, вы не должны отвлекаться. Вы должны остановить путинскую войну, СЕЙЧАС!,

– сказал Кличко.

Обращение Владимира Кличко: смотрите видео

9 марта российская орда безжалостно сбросила бомбу на детскую больницу, где находился родильный корпус. От удара весь был разрушен. Под завалами находятся женщины и медперсонал.

Пока известно о 17 пострадавших. Пока неизвестно, находятся ли под завалами жертвы, поиски продолжаются.

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