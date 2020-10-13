Бой Василий Ломаченко – Теофимо Лопес это мегафайт. В подтверждение слов – выпустили двухсерийный документальный фильм о поединке от промоутеров Top Rank и транслятора ESPN.

В фильме речь идет о подготовке к бою, конфликте между бойцами, отношениях с родителями, карантине, рыбалки и многом другом. Видео опубликованы на ютуб-канале Top Rank. Смотрите также: Top Rank изменил постер боя Ломаченко – Лопес, сделав акцент на важной детали Первая часть Blood Sweat and Tears: Вторая часть Blood Sweat and Tears: Главное о бое Ломаченко – Лопес Бой Ломаченко – Лопес состоится 17 октября MGM Grand в Лас-Вегасе (США). В Украине это будет утро 18 октября.

Этот бой должен был состояться еще 30 мая в Нью-Йорке. Но помешал коронавирус. Бой перенесли на неопределенный срок. Однако не отменили.

На кону будет четыре пояса чемпиона в легком весе – WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко и IBF, принадлежащий Лопесу. Победитель станет абсолютным чемпионом мира.

Если победит Ломаченко, то он станет вторым украинцем в истории, который будет абсолютным чемпионом мира. До этого такое достижение покорилось Александру Усику в первом тяжелом весе. После перехода в тяжелый вес, Усик потерял чемпионские пояса.

Ломаченко за этот бой должен был получить 3,25 миллиона долларов. В то же время Лопес – всего 1,2 миллиона долларов. Но представители американского боксера не соглашались подписывать контракт на бой, если их гонорар не повысится. В итоге согласовали, что Лопес получит 2 миллиона долларов. Ломаченко же сможет рассчитывать на 2,7 миллиона долларов.

В контракте на бой нет пункта о реванше.

Украинец Денис Беринчик, который является обладателем титула WBO International, может стать следующим соперником победителя этой пары.

В Украине бой между Ломаченко и Лопесом эксклюзивно покажет платформа Megogo.