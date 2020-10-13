Бій Василь Ломаченко – Теофімо Лопес це мегафайт. На підтвердження слів – випустили двосерійний документальний фільм про поєдинок від промоутерів Top Rank і транслятора ESPN.

У фільмі йдеться про підготовку до бою, конфлікті між бійцями, відносинах з батьками, карантині, риболовлі і багато іншого. Відео опубліковані на ютуб-каналі Top Rank. Дивіться також: Top Rank змінив постер бою Ломаченко – Лопес, акцентувавши на важливій деталі Перша частина Blood Sweat and Tears: Друга частина Blood Sweat and Tears: Головне про бій Ломаченко – Лопес Бій Ломаченко – Лопес відбудеться 17 жовтня MGM Grand у Лас-Вегасі (США). В Україні це буде ранок 18 жовтня.

Цей бій мав відбутися ще 30 травня у Нью-Йорку. Та на заваді став коронавірус. Бій перенесли на невизначений термін. Однак не скасували.

На кону буде чотири пояси чемпіона у легкій вазі – WBA, WBO та WBC Василя Ломаченка та IBF, який належить Лопесу. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу.

Якщо переможе Ломаченко, то він стане другим українцем в історії, який буде абсолютним чемпіоном світу. до цього таке досягнення підкорилося Олександру Усику у першій важкій вазі. Після переходу у важку вагу, Усик втратив чемпіонські пояси.

Ломаченко за цей бій мав отримати 3,25 мільйона доларів. натомість Лопес – лише 1,2 мільйона доларів. Але представники американського боксера не погоджувалися підписувати контракт на бій, якщо їх гонорар не зросте. У підсумку погодили, що Лопес отримає 2 мільйони доларів. Ломаченко ж зможе розраховувати на 2,7 мільйона доларів.

В контракті на бій немає пункту про реванш.

Українець Денис Берінчик, який є володарем титулу WBO International, може стати наступним суперником переможця цієї пари.

В Україні бій між Ломаченком та Лопесом ексклюзивно покаже платформа Megogo.