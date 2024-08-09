Кривбасс в прошлом сезоне стал "бронзовым" призером чемпионата Украины и попал в квалификацию Лиги Европы. В стартовом поединке еврокубка криворожцы в напряженном матче уступили Виктории Пльзень.

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Рекорд от криворожан в еврокубках

Поражение во вчерашнем матче, где Кривбасс играл против Виктории стало 150-м для украинских команд на своем поле в еврокубковых соревнованиях.

В Лиге Европы (Кубке УЕФА) украинские клубы уступили гостям в 72-х матчах, в Лиге чемпионов – 63 раза. В Лиге конференций украинцы не смогли переиграть гостевые команды 7 раз, 6 в Кубке кубков и еще 2 раза в Кубке Интертото.

Больше всего в домашних поединках в европейских кубках проигрывал киевский Динамо – 49 раз, далее идет Шахтер – 32. После украинских грандов идет уже несуществующий Днепр – 12 раз и луганская Заря – 10.

Поражение коллектива Юрия Вернидуба стало 10-м в еврокубковых противостояниях украинских клубов с оппонентами из Чехии. Шесть раз в Лиге Европы и 4 в Лиге чемпионов.

Напомним, что второй матч в Чехии против Виктории Пльзень криворожане сыграют в четверг, 15 августа, в 20:00 по киевскому времени. До этого Кривбасс встретится в воскресенье, 11 августа, в 15:30, в поединке против львовскими Карпатами.