Кривбасс – Виктория 1:2

Голы: Аду, 20 – Панош, 48, Вашулин, 69

Чешская команда в прошлом сезоне доходила до четвертьфинала Лиги конференций, где уступили Фиорентине. Поэтому соперник Кривбасса добрался из непростых, пишет 24 Канал.

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Неудачное возвращение в еврокубки

Начало матча в словацком городе Кошице было за номинальными хозяевами. Иван Дибанго выполнил великолепную поперечную передачу на Принса Аду, который результативно пробил по центру ворот. 1:0 – повели игроки Кривбасса.

Видео гола Принса Аду

В первом тайме зрители больше не увидели забитых голов. Криворожанам нужно было развивать успех.

Вместо этого подопечные Вернидуба пропустили гол от соперника. На 48-й минуте встречи 16-летний вингер Виктории Иржи Панош великолепным ударом из-за пределов штрафной площади сравнял счет.

Кривбасс ответил опасными моментами вблизи ворот соперника. Романчук, который попал в перекладину, Принс Аду и Соса должны были забивать.

Однако футбольное правило в очередной раз сработало в пользу Виктории. Даниэль Вашутин воспользовался провалом защитников Кривбасса и вывел свою команду вперед.

До завершения поединка соперники имели возможности изменить цифры на табло. В итоге арбитр зафиксировал победу Виктории со счетом 2:1.

Домашнее поражение ухудшило шансы Кривбасса на прохождение в следующий раунд Лиги Европы. Ответный матч соперников состоится через неделю, 15 августа.