Легендарный 41-летний защитник объявил о завершении профессиональной карьеры у себя в соцсетях. Его последним турниром в карьере стало Евро-2024.

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Конец эпохи

Пепе сделал себе имя в футболе выступлениями за Порту (2004 – 2007, 2019 – 2024 годы) и мадридский Реал (2007 – 2017). Также он защищал цвета Маритиму и Бешикташа.

В течение профессиональной карьеры сыграл 878 матчей, из которых 141 в составе сборной Португалии. В коллекции защитника 33 выигранных трофея.

Среди них на клубном уровне особо выделяется три победы в Лиге чемпионов. Также добывал семь чемпионских титулов (четыре с Порту, три с Реалом).

В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы и выиграл Лигу наций.

Пепе объявил об окончании карьеры: смотрите видео

Отметим, что кроме титулов, Пепе также имеет в своем активе немало рекордов:

Самый старший игрок, который принял участие в плей-офф чемпионатов Европы и мира

Самый старший автор гола в истории Лиги чемпионов

Самый возрастной автор гола в плей-офф чемпионатов мира.

Большая карьера, в течение которой португалец смог трансформироваться из одного из самых грязных игроков планеты в легенду, которой восхищались миллионы. Болельщикам позднего Пепе точно будет не хватать!