Кривбас у минулому сезоні став "бронзовим" призером чемпіоната України та потрапив у кваліфікацію Ліги Європи. В стартовому поєдинку єврокубка криворізці у напруженому матчі поступились Вікторії Пльзень.

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Рекорд від криворіжців в єврокубках

Поразка у вчорашньому матчі, де Кривбас грав проти Вікторії стала 150-ю для українських команд на своєму полі в єврокубкових змаганнях.

У Лізі Європи (Кубку УЄФА) українські клуби поступились гостям у 72-х матчах, у Лізі чемпіонів – 63 рази. У Лізі конференцій українці не змогли переграти гостьові команди 7 разів, 6 у Кубку кубків та ще 2 рази у Кубку Інтертото.

Більше всього у домашніх поєдинках в європейських кубках програвав київський Динамо – 49 разів, далі йде Шахтар – 32. Після українських грандів йде вже неіснуючий Дніпро – 12 разів та луганська Зоря – 10.

Поразка колективу Юрія Вернидуба стала 10-ю в єврокубкових протистояннях українських клубів з опонентами з Чехії. Шість разів у Лізі Європи та 4 у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що другий матч в Чехії проти Вікторії Пльзень криворіжці зіграють у четвер, 15 серпня, о 20:00 за київським часом. До цього Кривбас зустрінеться у неділю, 11 серпня, о 15:30, у поєдинку проти львівськими Карпатами.