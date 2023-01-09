Центральный защитник Даниил Бескоровайный вернулся в родной Кривой Рог. Даниил подписал трехлетний контракт с Кривбассом. Талантливый футболист выбрал для себя 13 номер.

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По данным сайта Transfermarkt, владельцы Кривбасса заплатили предыдущей команде Бескоровайного словацкому ДАКу 150 тысяч евро.

Чемпион мира в составе Кривбасса

Даниил Бескоровайный – воспитанник футбольной школы Кривбасса.

Высшим достижением футболиста стала золотая медаль чемпионата мира 2019 в составе сборной Украины U-20. На мировом форуме Даниил сыграл за команду Петракова во всех семи поединках.

Бескоровайный играет на позиции центрального защитника и имеет отличные физические данные: рост – 194 см, вес – 87 кг. В профессиональном футболе дебютировал в 2017 году в составе Волыни в Первой лиге.

С 2018 года Бескоровайный защищал цвета иностранных клубов. Защитник играл за литовский Атлантас, словацкие клубы Земплин, ДАК 1904, Шаморин-1914, а также казахскую Астану.

23-летний футболист имеет еврокубковый опыт. В составе ДАКа и Астаны сыграл 7 матчей в Лиге Европы и Лиге конференций.

Напомним, что Даниил Бескоровайный стал третьим новичком Кривбасса во время зимнего трансферного окна. Команда Вернидуба ранее подписала Максима Лунева из луганской Зари и Клима Приходько из Шахтера. В то же время криворожцы простились с двумя футболистами.

Зимние трансферы Кривбасса 2022/23