Новым клубом Максима Лунева стал криворожский Кривбасс. Быстроногий вингер подписал контракт сроком на два года. В Кривбассе футболист будет выступать под номером 14.
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Предыдущей командой Лунева была луганская Заря, которую он покинул на правах свободного агента. Именно выступая в Заре под руководством Юрия Вернидуба в полной мере раскрылся талант молодого вингера. Так что нынешний наставник Кривбасса прекрасно знаком с возможностями 24-летнего футболиста.
Генеральный директор Кривбасса Владимир Баенко прокомментировал подписание Лунева.
Мы хотели подписать Лунева еще в начале сезона, но тогда по разным причинам это не удалось. Мы рады приветствовать Максима в Кривбассе. Довольны, что наконец-то он присоединился к нам. Юрий Николаевич хорошо знаком с игроком еще по работе в Заре и прекрасно знает его потенциал. Думаю, это поможет Максиму как можно быстрее адаптироваться в нашей команде,
– сказал Баенко.
Видео презентации Лунева
Карьера Лунева
- Максим Лунев родился в Никополе и является воспитанником академии Днепра.
- В УПЛ дебютировал в составе Днепра в возрасте 18 лет. Всего в днепровской команде сыграл 24 поединка, в которых отличился 1 ассистом.
- В 2017 году пополнил ряды луганской Зари. Футболист выступал под руководством опытных тренеров: Вернидуба, Скрипника, Ван Леувена.
- В составе Зари Лунев провел 114 поединков, забил 4 гола и отдал 9 голевых передач.
- Вместе с луганским клубом получил бронзовые награды УПЛ сезона 2020/21 и был финалистом Кубка Украины 2020/21.
- Лунев сыграл 24 матча за юношескую и молодежную сборную Украины.
Стоит отметить, что Максим Лунев стал первым новичком Кривбасса. В то же время криворожцы простились с двумя футболистами.
Зимние трансферы Кривбасса 2022/23
- Ушли из команды: нападающий Алексей Хобленко (Карпаты, аренда), Иван Зотько (свободный агент)
- Пришли: полузащитник Максим Лунев (Заря)