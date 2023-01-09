Центральний захисник Данило Бескоровайний повернувся до рідного Кривого Рогу. Данило підписав трирічний контракт з Кривбасом. Талановитий футболіст обрав для себе 13 номер.
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За даними сайту Transfermarkt, власники Кривбасу заплатили попередній команді Бескоровайного словацькому ДАКу 150 тисяч євро.
Чемпіон світу в складі Кривбасу
Данило Безкоровайний – вихованець футбольної школи Кривбасу.
Найвищим досягнення футболіста стала золота медаль чемпіонату світу 2019 у складі збірної України U-20. На світовому форумі Данило зіграв за команду Петракова у всіх семи поєдинках.
Бескоровайний грає на позиції центрального захисника і має чудові фізичні дані: зріст – 194 см, вага – 87 кг. У професійному футболі дебютував у 2017 році у складі Волині в Першій лізі.
З 2018 року Бескоровайний захищав кольори іноземних клубів. Захисник грав за литовський Атлантас, словацькі клуби Земплін, ДАК 1904, Шаморин-1914, а також казахську Астану.
23-річний футболіст має єврокубковий досвід. У складі ДАКа та Астани зіграв 7 матчів у Лізі Європи та Лізі конференцій.
Зимові трансфери Кривбасу 2022/23
- Прийшли: з. Данило Бескоровайний (ДАК, 150 тисяч євро), п. Клім Приходько (Шахтар U-19), п. Максим Луньов Зоря.
- Пішли: з. Іван Зотько (вільний агент), н. Олексій Хобленко (Карпати, оренда).