Центральний захисник Данило Бескоровайний повернувся до рідного Кривого Рогу. Данило підписав трирічний контракт з Кривбасом. Талановитий футболіст обрав для себе 13 номер.

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За даними сайту Transfermarkt, власники Кривбасу заплатили попередній команді Бескоровайного словацькому ДАКу 150 тисяч євро.

Чемпіон світу в складі Кривбасу

Данило Безкоровайний – вихованець футбольної школи Кривбасу.

Найвищим досягнення футболіста стала золота медаль чемпіонату світу 2019 у складі збірної України U-20. На світовому форумі Данило зіграв за команду Петракова у всіх семи поєдинках.

Бескоровайний грає на позиції центрального захисника і має чудові фізичні дані: зріст – 194 см, вага – 87 кг. У професійному футболі дебютував у 2017 році у складі Волині в Першій лізі.

З 2018 року Бескоровайний захищав кольори іноземних клубів. Захисник грав за литовський Атлантас, словацькі клуби Земплін, ДАК 1904, Шаморин-1914, а також казахську Астану.

23-річний футболіст має єврокубковий досвід. У складі ДАКа та Астани зіграв 7 матчів у Лізі Європи та Лізі конференцій.

Нагадаємо, що Данило Бескоровайний став третім новачком Кривбасу під час зимового трансферного вікна. Команда Вернидуба раніше підписала Максима Луньова з луганської Зорі та Кліма Приходька з Шахтаря. Натомість криворіжці попрощалися з двома футболістами.

Зимові трансфери Кривбасу 2022/23