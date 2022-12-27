Карпаты арендовали Хобленко у криворожского Кривбасса на полгода, но аренда предусматривает возможность полноценного выкупа 28-летнего футболиста после завершения аренды.

Достойно внимания Цыганков снова попал под прицел ПСВ после рекордного трансфера лидера

Контракт между львовским клубом и Хобленко вступает в силу 1 января.

Напомним, Карпаты выступают в Первой лиге и ведут борьбу за повышение в классе. По итогам первой половины сезона они сумели пробиться в "чемпионскую группу", команды которой и разыграют путевки в УПЛ. Напрямую туда выйдут команды, которые займут два первых места. Команды на третьем и четвертом местах в турнирной таблице сыграют переходные матчи с командами УПЛ.

Что известно о Хобленко

Хобленко является воспитанником киевского Динамо. Но за основу "бело-синих" Хобленко так и не сыграл, а в УПЛ дебютировал в составе ужгородской Говерлы.

Следующие три сезона форвард провел в составе одесского Черноморца, после чего отправился за границу, где играл за польский Лех из Познани и Динамо-Брест, с которым выиграл чемпионат и Суперкубок Беларуси.

В 2020-м нападающий вернулся в Украину и выступал за Днепр-1, а затем переехал в норвежский Стабек. Также в активе Алексея есть выступления за эстонскую Левадию.

Летом 2021-го Хобленко арендовал, а позже и выкупил Кривбасс. В текущем сезоне форвард провел 8 матчей за криворожцев в УПЛ и отличился одним забитым мячом.