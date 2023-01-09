Полтавский клуб готов попрощаться с номером один в воротах Дмитрием Резником. Ворскла может продать талантливого голкипера в донецкий Шахтер, ранее контактировавший относительно трансфера 23-летнего вратаря.
Стоит прочесть В Офисе генпрокурора отреагировали на залог для беглого нардепа Жеваго
Предложение для "горняков"
Тогда Шахтер не смог договориться с Ворсклой о цене переезда Потрошителя. В 2023 году полтавский клуб сам уже согласен отпустить Дмитрия за 3 миллиона евро.
Такой переход не только разгрузит финансовую ведомость, но позволит Ворскли солидно заработать.
Такой вариант будет выгоден и Шахтеру, который сможет продать Анатолия Трубина. 21-летний голкипер попал под прицел топовых клубов Европы, среди которых есть интерес со стороны туринского Ювентуса.
Скандал вокруг президента Ворсклы
В конце 2022 года в элитном курорте во французских Альпах Куршевели поймали нынешнего владельца футбольного клуба Константина Жеваго. Президенту Ворсклы и его соратникам выдвинули подозрение в хищении 113 миллионов долларов. На его имущество уже был наложен штраф.
Такой поворот событий отрицательно должен был повлиять на существование Ворсклы. По сообщению "ТаТоТаке", бюджет клуба из-за ситуации с Жеваго будет срезан в 40 – 50 процентов. Клуб возьму вектор омоложения и простится с несколькими футболистами, чтобы уменьшить загруженность бюджета.
5 января суд французского города Шамбери назначил залог для президента Ворскла Константина Жеваго в размере одного миллиона евро.
Главное о карьере Потрошителя в Ворскле
- Воспитанник Ворсклы, который летом 2019-го начал играть за главную команду полтавского клуба.
- С этого времени успешно себя проявил и даже попал в сборную Украины. В текущем сезоне за "сине-желтых" провел одну встречу. Всего в его активе 2 матча за главную команду страны по футболу.
- За Ворсклу уже провел 80 поединков.
- В первом круге сезона Потрошитель отстоял в рамке ворот полтавского клуба 17 матчей, в которых пропустил 24 гола и отыграл 4 поединка на ноль.