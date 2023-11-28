Кривбасс получил штраф за матч против Динамо, Полесья и Верес тоже пострадали за такое нарушение

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола оштрафовал несколько клубов. Причиной стало нарушение дополнительных мер безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения.

На время действия военного положения в Украине запрещено проводить футбольные матчи с болельщиками на трибунах. Футбольные клубы неоднократно жаловались на это решение, но пока его не изменили.

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Тем не менее, некоторые клубы пускают ограниченное количество зрителей на трибуны во время матчей. Сам за это они и были наказаны КДК.

Среди "злостных нарушителей" оказался Кривбасс. Клуб из Кривого Рога оштрафован за матчи против Днепр-1 (28 октября) и Динамо (12 ноября). За каждый из этих матчей, на который в клубе решили допустить болельщиков, руководство должно заплатить штраф в размере 100 тысяч гривен.

Следует напомнить, что матч между Кривбассом и Динамо в Кривом Роге закончился скандалом. Это был первый матч, где руководил киевлянами Александр Шовковский после отставки Мирчи Луческу. Уже в начале встречи киевляне забили гол, а через несколько минут хозяева поля остались в меньшинстве после удаления капитана команды Даниила Бескоровайного. Динамо в большинстве забило еще один гол и довело матч до победы.

В Кривбассе удаление назвали "абсурдным решением арбитра, которое сломало игру". А после игры пожаловались на Шовковского, который отказался от флеш-интервью. В КДК рассмотрели этот эпизод и заявили, что арбитр правильно поступил, что удалил Бескоровайного.

Оштрафовали за проведение матчей в присутствии зрителей на трибунах и житомирское Полесье. Там пускали болельщиков на стадион на матч четвертьфинала Кубка Украины против Александрии (2 ноября) и на матч чемпионата против Металлист 1925 (11 ноября). Поэтому и Полесье должно заплатить по 100 тысяч гривен за каждый из этих матчей.

100 тысяч гривен должен заплатить и ровенский Верес – там пускали зрителей на трибуны в матче против Зари (5 ноября).

Стоит отметить, что эти клубы уже не в первый раз оштрафованы за то, что во время действия военного положения проводят матчи с болельщиками на трибунах.

Средства, которые будут получены, будут перечислены на платформу United24.