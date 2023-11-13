В воскресенье прошел один из топ-матчей 14 тура УПЛ. Лидер турнирной таблицы на тот момент Кривбасс принимал киевское Динамо, проводившее первый матч после ухода Мирчи Луческу.

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Шовковский не явился на флеш-интервью

Новым наставником киевлян стал Александр Шовковский, начавший с победы над криворожцами (2:0). После встречи коуч дал интервью представителям СМИ, но все равно очутился в эпицентре неприятной ситуации.

Кривбасс выступил с заявлением, обвинив Шовковского в неявке на послематчевое флеш-интервью. Согласно позиции клуба, тренер Динамо должен дать его официальному вещателю матча, которым считается ютуб-канал криворожцев.

Кривбасс удивлен реакцией Динамо на ситуацию, которая сложилась после поединка 14-го тура УПЛ между нашими командами. Отказ тренера команды от послематчевого флеш-интервью является прямым нарушением нормы Регламента соревнований. В статье 50 четко указано, что проведение флеш-интервью для Официального вещателя с главным тренером и футболистами, участвовавшими в матче, обязательно для каждого клуба и должно состояться до начала пресс-конференции. Согласно недавним изменениям в Законе Украины, организатор матча выступает официальным вещателем. Нам очень досадно, что более 620 тысяч зрителей, смотревших эту игру, не услышали комментарий и.о. главного тренера Динамо Александра Шовковского,

– говорится в заявлении.

Стоит отметить, что Динамо также опубликовало заявление в ответ на обвинение Кривбасса. Киевляне настаивают, что не обязаны давать флеш-интервью, а только пресс-конференцию.

Регламентной нормой является присутствие на послематчевой пресс-конференции представителя тренерского штаба. На ней и. главного тренера Динамо Александр Шовковский ответил на каждый поставленный журналистами вопрос. Даже когда некоторые представители СМИ решительно провоцировали тренера, в чем вы можете убедиться из официальных источников. Другие послематчевые интервью не являются обязательными и ютуб-канала ФК Кривбасс – в том числе. Все регламентные нормы со стороны Динамо были выполнены,

– такова позиция Динамо.

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Кто прав?

Согласно Регламенту УПЛ, тренеры клубов действительно должны посетить не только общую пресс-конференцию, но и дать флеш-интервью официальному вещателю матча. Поэтому формально Кривбасс действительно прав.

Статья 50 Регламента УПЛ. Проведение короткого интервью (флэш-интервью) для Официального вещателя с главным тренером и футболистами, участвовавшими в матче, обязательно для каждого клуба и должно состояться до начала пресс-конференции согласно графику,

Есть еще вопрос, а можно ли считать ютуб-канал Кривбасса официальным вещателем? Скорее всего, так такой статус определяет и предоставляет именно УПЛ. Поскольку у Премьер-лиги нет официального транслятора и такого определяет сам клуб, то отказ Шовковского от флешинтервью можно расценить как нарушение.

Отметим, что после этого поражения Кривбасс откатился на третье место в чемпионате Украины и отстает от лидера Днепра-1 на три балла. В свою очередь Динамо идет восьмым, но имеет три матча в запасе.