На фоне скандала с побегом в Россию футболиста Шахтера Александра Роспутько появилась информация о другом случае, случившемся с двумя работниками Кривбасса. SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев в составе делегации женской команды криворожцев выехали за границу и не вернулись в Украину.

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Решил не возвращаться по семейным обстоятельствам

Бывший SMM-специалист Кривбасса и экс-пресс-атташе донецкого Олимпика Роман Лопатин считает, что не нарушил законы Украины. Он официально пересек границу и остался в Европе по семейным обстоятельствам.

"Не понимаю, почему это так резонировало. Официально я никакого закона не нарушал, в Конституции Украины нет никакого запрета ни на выезд, ни на въезд. Я выехал официально, не пересекал границу как-то нелегально.

Мою историю журналисты раскрутили на фоне хайпа от поступка футболиста Шахтера Роспутька, уехавшего в рашку. Это вообще трэш.

У меня возникли некоторые семейные обстоятельства, о которых я не могу сказать публично, поэтому я решил не возвращаться. Я заранее уволился из Кривбасса", – рассказал Лопатин.

По мнению Лопатина, у нас в стране действуют двойные стандарты. Когда футболистам разрешается заключать контракты с зарубежными клубами, а работникам других профессий нет.

У нас во время войны уехали Довбик, Трубин, Мудрик, Гармаш. Почему все молчат о них? И это я назвал только самых известных футболистов. У нас какие-то двойные стандарты. Я не рвал отношения с Украиной, поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать свою страну и продолжаю донатить. Что именно мне инкриминируют? Я никакого закона не нарушал,

– отметил Лопатин.

Ситуация подобна трансферам футболистов

Бывший работник Кривбасса рассказал, что уехал еще в середине лета. Тогда женская команда Кривбасса готовилась к матчам женской Лиги чемпионов и проводила спарринги в Польше. Тогда к нему приехали родственники, забравшие его. Расставание с Кривбассом произошло цивилизованно. Пока Лопатин работает в Германии, где скоро состоится его презентация.

Сейчас я нахожусь в Германии. Я как футболист подписал контракт с клубом пятой лиги – Цеденик. Скоро будет презентация. То есть у меня такая же ситуация, как с другими нашими футболистами, играющими за границей. Когда изменятся обстоятельства, планирую возвращаться в Украину, но пока это невозможно,

– рассказал Лопатин.

Ранее сообщалось, что Кривбасс не способствовал бегству Романа Лопатина и Романа Медведева. Клуб сообщил об исчезновении работника в полицию, Министерстве молодежи и спорта Украины и ГНСУ. Отметим, что Кривбасс до сих пор официально не прокомментировал факт пропажи своих работников.