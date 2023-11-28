На час дії воєнного стану в Україні, заборонено проводити футбольні матчі з вболівальниками на трибунах. Футбольні клуби неодноразово скаржилися на це рішення, але поки його не змінили.
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Попри це, деякі клуби пускають обмежену кількість глядачів на трибуни під час матчів. Сам за це вони й були покаранні КДК.
Серед "злісних порушників" виявився Кривбас. Клуб з Кривого Рогу оштрафували за матчі проти Дніпро-1 (28 жовтня) та Динамо (12 листопада). За кожен з цих матчів, на який в клубі вирішили допустити вболівальників, керівництво має заплатити штраф у розмірі 100 тисяч гривень.
Оштрафували за проведення матчів за присутності глядачів на трибунах і житомирське Полісся. Там пускали вболівальників на стадіон на матч чвертьфіналу Кубка України проти Олександрії (2 листопада), та на матч чемпіонату проти Металіст 1925 (11 листопада). Тож і тут Полісся має заплатити по 100 тисяч гривень за кожен з цих матчів.
100 тисяч гривень має заплатити й рівненський Верес – там пускали глядачів на трибуни у матчі проти Зорі (5 листопада).
Варто відзначити, що ці клуби вже не вперше оштрафовані за те, що під час дії воєнного стану проводять матчі з вболівальниками на трибунах.
Кошти, які будуть отримані, будуть перераховані на платформу United24.