Инцидент произошел на 12-й минуте матча. К тому времени Динамо уже было впереди после гола Ваната. И именно он оказался в эпицентре событий, приведших к красной карточке. Получив пас на ход на своей половине поля, форвард киевлян пытался убежать от соперников. Его пытались догнать Бескоровайный и Стецьков. Но после контакта с Бескоровайным Ванатом упал на газон. Арбитр матча Максим Козыряцкий без раздумий показал защитнику красную карточку.

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На официальном сайте Кривбасса в обзоре матча это удаление назвали "абсурдным решением арбитра, которое сломало игру". Досталось и VAR в этом матче – "поскольку на игре был VAR, и Козыряцкий решил обойтись без его помощи, снова возникает вопрос, а зачем вообще эта система на матчах УПЛ?!".

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола решил, что арбитр правильно поступил в этом случае, показав красную карточку Бескоровайному. Там отметили, что Бескоровайный "сзади создает контакт" с Ванатом, "и этим заставляет его упасть и потерять контроль над мячом, лишая тем самым его возможности забить гол".

"Такое нарушение подпадает под типологию "Срыв очевидной голевой возможности" (DOGSO), а следовательно, приводит к техническому наказанию в виде штрафного удара (нарушение было совершено за пределами штрафной площадки) и дисциплинарной санкции за DOGSO, то есть к красной карточке. Согласно протоколу VAR, это решение было проверено этой технологией, и техническая и дисциплинарная санкции была подтверждена. Итак, речь идет о правильном решении, которое было принято арбитром", – говорится в заявлении комитета арбитров.

Видеообзор матча Кривбасс – Динамо (момент с удалением Бескоровайного – с 02:58)