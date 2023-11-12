Кривбасс – Динамо 0:2

Голы: Ванат, 8, Караваев, 27.

Удаление: Бескоровайный, 12 (К)

Киевское Динамо в 4 матчах подряд не знало вкуса побед, уступив в трех из них. С решительным намерением прервать позорную серию "бело-синие" прибыли в Кривой Рог, пишет 24 Канал.

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Шовковский начинает с победы

Исполняющий обязанности главного тренера Динамо Александр Шовковский провел несколько изменений в составе по сравнению с предыдущим поединком против Шахтера (0:1). С первых минут играли Царенко и Ванат. Такие изменения положительно повлияли на игру киевлян.

Уже на 8-й минуте Ванат метров с 15 поразил ворота хозяев поля. Для 21-летнего форварда этот гол стал 5-м в чемпионате.

На 12-й минуте Кривбасс остался в меньшинстве. Бескоровайный в борьбе с Ванатом завалил форварда на подступах к штрафной. Арбитр без колебаний зажег красный свет перед капитаном криворожцев.

Численное преимущество "бело-синих" сказалось на 27-й минуте. Караваев воспользовался ошибкой Рябова и удвоил счет в матче.

Видео голов Ваната и Караваева

Во втором тайме обе команды имели возможность изменить счет на табло. Однако матч так и завершился победой гостей с преимуществом в два мяча.

Кривбасс потерпел первое поражение в последних 5 матчах. Команда Вернидуба находится на 2-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 27 очков.

Динамо одержало первую победу в 5 поединках. "Бело-синие" набрали 19 очков, но остались на 8 месте. У команды Шовковского есть еще три игры в запасе.

Видеообзор матча Кривбасс – Динамо