Субботняя программа 16 тура УПЛ состоит из трех матчей. На 15:00 запланировано начало поединка Кривбасс – Александрия, пишет 24 Канал.

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Хозяева поля в прошлом туре минимально обыграли Минай (1:0) и вышли на второе место. В 15 поединках Кривбасс заработал 30 очков.

Один из конкурентов криворожцев житомирское Полесье сыграло вничью с Вересом (1:1). Так что победа в поединке против Александрии будет иметь большое турнирное значение для команды Юрия Вернидуба. Отметим, что в субботу сыграет Днепр-1, который на три балла опережает Кривбасс.

Александрия Руслана Ротаня стала одним из разочарований первого круга чемпионата УПЛ. В прошлом туре "горожане" должны были играть против киевской Оболони. Однако из-за непогоды матч перенесли на неопределенный срок.

В активе Александрии 13 очков в 14 матчах. Команда Ротаня находится в опасной зоне переходных матчей. Чтобы уйти в хорошем настроении на зимний перерыв, "желто-черные" обязаны выигрывать в двух последних поединках 2023 года.

Онлайн-трансляция поединка Кривбасс – Александрия будет доступна в этой новости. Игра в Кривом Роге начнется в 15:00 по Киеву.

Кривбасс – Александрия: онлайн-трансляция