Два феерических матча

В чемпионате Украины сезона 2023-2024 завершилась основная часть 15 тура. Уикенд подарил фанатам всего шесть матчей, пишет 24 канал. Заря и колос сыграют в следующем году из-за участия луганцев в перенесенном матче Лиги конференций.

По теме Вторая победа Шовковского: динамовцы без проблем разобрались с амбициозным Движением – видео

В то же время плохая погода не позволила состояться встрече Александрия – Оболонь. В шести матчах команды забили 17 гол, то есть в среднем 2,83 мяча за матч. Это хороший показатель, хотя почти все эти голы были забиты в двух играх. Все результаты тура следующие:

Шахтер – Полесье 0:0

Минай – Кривбасс 0:1

Вереск – Металлист 1925 4:3

Ворскла – ЛНЗ 0:0

Динамо – Рух 2:0

Днепр-1 – Черноморец 5:2

Основные моменты 15 тура

Шахтер оступился в матче против Полесья. Новичок УПЛ смог отобрать очки у "горняков", что не позволило команде Пушича остаться на горе турнирной таблицы по потерянным очкам.

Первым же идет Днепр-1, забивший целых пять голов Черноморца. Команда выиграла уже 9 из 11 матчей УПЛ во главе с Юрием Максимовым.

Читайте также Эффектная перестрелка с удалением: Днепр-1 разгромил Черноморец и остался лидером УПЛ – видео

Одесситы пока на спаде, у них только одна победа в пяти матчах. А вот Кривбасс не отпускает далеко днепрян. Минимальная победа над Минаем оставляет криворожцев в трех очках позади.

Также уже вторую победу после освобождения Мирчи Луческу празднует Динамо. Киевляне без особых проблем разобрались с амбициозным Рухо.

Стоит отметить и долгожданный триумф Вереса, только второй этого сезона. Ровенчане смогли перестрелять Металлист 1925 и пока покинуть зону вылета.

Турнирная таблица УПЛ

МЕСТО КОМАНДА И В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Днепр-1 15 10 3 2 24-13 33 2 Кривбасс 15 9 3 3 27-14 30 3 Полесье 15 9 3 3 22-10 30 4 Шахтер 13 7 4 2 22-13 25 5 Рух 15 6 6 3 24-18 24 6 Динамо 12 7 1 4 27-16 22 7 Колос 14 4 8 2 11-9 20 8 Ворскла 15 5 4 6 15-23 19 9 Черноморец 14 6 1 7 23-21 19 10 ЛНЗ 15 4 5 6 14-17 17 11 Металлист 1925 14 4 3 7 15-19 15 12 Оболонь 14 3 4 7 10-20 13 13 Александрия 14 3 4 7 8-18 13 14 Верес 14 2 5 7 14-23 11 15 Заря 12 2 4 6 13-17 10 16 Минай 15 0 6 9 6-24 6

Стоит знать Дебютант показывает класс: Полесье отобрало очки у Шахтера в первом очном матче в истории

Лучшие бомбардиры УПЛ:

Виталий Буяльский (Динамо) – 6 Максим Задерака (Кривбасс) – 6 Олег Кожушко (Кривбасс) – 6 Владислав Ванат (Динамо) – 5 Илья Квасница (Рух) – 5 Юрий Климчук (Рух) – 5 Александр Филиппов (Днепр-1) – 5 Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 5 Андрей Штогрин (Черноморец) – 5

Расписание 16 тура чемпионата Украины