Два феерических матча
В чемпионате Украины сезона 2023-2024 завершилась основная часть 15 тура. Уикенд подарил фанатам всего шесть матчей, пишет 24 канал. Заря и колос сыграют в следующем году из-за участия луганцев в перенесенном матче Лиги конференций.
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В то же время плохая погода не позволила состояться встрече Александрия – Оболонь. В шести матчах команды забили 17 гол, то есть в среднем 2,83 мяча за матч. Это хороший показатель, хотя почти все эти голы были забиты в двух играх. Все результаты тура следующие:
- Шахтер – Полесье 0:0
- Минай – Кривбасс 0:1
- Вереск – Металлист 1925 4:3
- Ворскла – ЛНЗ 0:0
- Динамо – Рух 2:0
- Днепр-1 – Черноморец 5:2
Основные моменты 15 тура
Шахтер оступился в матче против Полесья. Новичок УПЛ смог отобрать очки у "горняков", что не позволило команде Пушича остаться на горе турнирной таблицы по потерянным очкам.
Первым же идет Днепр-1, забивший целых пять голов Черноморца. Команда выиграла уже 9 из 11 матчей УПЛ во главе с Юрием Максимовым.
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Одесситы пока на спаде, у них только одна победа в пяти матчах. А вот Кривбасс не отпускает далеко днепрян. Минимальная победа над Минаем оставляет криворожцев в трех очках позади.
Также уже вторую победу после освобождения Мирчи Луческу празднует Динамо. Киевляне без особых проблем разобрались с амбициозным Рухо.
Стоит отметить и долгожданный триумф Вереса, только второй этого сезона. Ровенчане смогли перестрелять Металлист 1925 и пока покинуть зону вылета.
Турнирная таблица УПЛ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Днепр-1
|15
|10
|3
|2
|24-13
|33
|2
|Кривбасс
|15
|9
|3
|3
|27-14
|30
|3
|Полесье
|15
|9
|3
|3
|22-10
|30
|4
|Шахтер
|13
|7
|4
|2
|22-13
|25
|5
|Рух
|15
|6
|6
|3
|24-18
|24
|6
|Динамо
|12
|7
|1
|4
|27-16
|22
|7
|Колос
|14
|4
|8
|2
|11-9
|20
|8
|Ворскла
|15
|5
|4
|6
|15-23
|19
|9
|Черноморец
|14
|6
|1
|7
|23-21
|19
|10
|ЛНЗ
|15
|4
|5
|6
|14-17
|17
|11
|Металлист 1925
|14
|4
|3
|7
|15-19
|15
|12
|Оболонь
|14
|3
|4
|7
|10-20
|13
|13
|Александрия
|14
|3
|4
|7
|8-18
|13
|14
|Верес
|14
|2
|5
|7
|14-23
|11
|15
|Заря
|12
|2
|4
|6
|13-17
|10
|16
|Минай
|15
|0
|6
|9
|6-24
|6
Стоит знать Дебютант показывает класс: Полесье отобрало очки у Шахтера в первом очном матче в истории
Лучшие бомбардиры УПЛ:
- Виталий Буяльский (Динамо) – 6
- Максим Задерака (Кривбасс) – 6
- Олег Кожушко (Кривбасс) – 6
- Владислав Ванат (Динамо) – 5
- Илья Квасница (Рух) – 5
- Юрий Климчук (Рух) – 5
- Александр Филиппов (Днепр-1) – 5
- Алексей Гуцуляк (Днепр-1) – 5
- Андрей Штогрин (Черноморец) – 5
Расписание 16 тура чемпионата Украины
- 1 декабря (пятница), 17:00. Полесье – Верес
- 2 декабря (суббота), 13:00. Колос – Оболонь
- 2 декабря (суббота), 15:00. Кривбасс – Александрия
- 2 декабря (суббота), 17:00. Днепр-1 – Ворскла
- 3 декабря (воскресенье), 13:00. Динамо – Минай
- 3 декабря (воскресенье), 15:00. Черноморец – ЛНЗ
- 3 декабря (воскресенье), 17:00. Шахтер – Металлист 1925
- 4 декабря (понедельник), 13:00. Заря – Рух