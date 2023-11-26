В 15:00 на КСК "Ника" в Александрии должен был начаться поединок 15-го тура украинской Премьер-лиги Александрия – Оболонь. Однако матч перенесли на неопределенный срок.

Читайте также: Типичный осенний футбол: Ворскла расписала ничью с новичком УПЛ – видеообзор матча

Непогода помешала футболу

Причиной стали неблагоприятные погодные условия: в Кировоградской области из-за ливня объявлено штормовое предупреждение. Официальные лица матча провели проверку поля, на котором мяч не отскакивал от газона.

Когда будут объявлены новая дата и время начала игры, пока неизвестно. Не исключено, что сыграют между собой Александрия и Оболонь аж весной 2024 года.

Напомним, Александрия свой предыдущий матч в УПЛ выиграла у Вереса (1:0), благодаря чему совершила мощный рывок в сторону выхода из зоны переходных матчей. Однако окончательно этот процесс "полиграфам" не дает завершить именно Верес, который не может победить уже четыре тура подряд.